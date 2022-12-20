The Hand of Midas слот: обзор релиза и инструкция по игре

The Hand of Midas — это изменчивый видеослот на тему греческой мифологии от Pragmatic Play с конфигурацией барабанов 5×3 и 20 линиями выплат. Вайлды добавляют +1, +2 или +3 к глобальному множителю выигрыша в раундах базовой игры, а бонусный арсенал фишек включает липкие символы и фриспины. Сыграть в Midas казино бесплатно или на деньги предлагает Париматч, на сайте которого для этого созданы комфортные условия. Оператор лицензирован, отличается технологично продвинутой экосистемой и наличием щедрых бонусов, в том числе выплачивая до +40 000 гривен к стартовому депозиту новых клиентов.

Тема и графика

Предоставьте, если бы вы могли превращать вещи в золото одним прикосновением. Кажется это дар, пока не обратишь любимую дочь в драгоценную статую по неосторожности. Слот Hand of Midas вдохновлен мифом о короле, который обладал такой силой, в итоге став ее заложником.

Визуально релиз отполирован до блеска, получив детализированный фон, голубоватые прозрачные барабаны и персонализированные иконки.

Как играть в The Hand of Midas на деньги в казино Париматч

Геймплей модели не отличается сложностью, позволяя настраивать размер ставки на спин, регулировать звуковое сопровождение, ускорять анимацию вращения катушек и приводить их в движение на автопилоте. Демо версия софта доступна всем гостям сайта казино Париматч бесплатно и без регистрации, чего не скажешь о платных сессиях.

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После этого вы автоматически войдете на ресурс под своей учетной записью. Останется только внести депозит, активировать бонусы, а для обналичивания выигрышей пройти верификацию.

Символы и выплаты

Одиннадцать — такое количество базовых символов присутствует в слоте The Hand of Midas. Чтобы создать выигрышную комбинацию и получить вознаграждение, вам потребуется высадить как минимум три одинаковых иконки на активной линии выплат. Например, когда игрок собирает три, четыре или пять десяток, валетов или дам, он умножает ставку в 2, 5 или 25 раз. Самым дорогостоящим персонажем выступает царь Мидас, верхнее комбо с которым платит по множителю х400.

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