Игровой автомат Dragon Kingdom в казино Jet – путеводитель в мир драконов и приключений

Главному герою слота Dragon Kingdom придется отправиться на поиски логова дракона. Ведь согласно легендам это существо охраняет сказочные богатства. Правда стоит отметить, что в случаи успеха, игрок получит не виртуальное золото. А вполне материальную награду.

Описание игрового автомата

Технически эмулятор в казино Jet состоит из трех барабанов. Присутствует и четвертый барабан. Но он активируется лишь при определенных обстоятельствах. Об этом речь пойдет чуть ниже. Сумма ставки в эмуляторе разниться от 0.10 до 25 Евро. Максимальный выигрышный множитель равен Х1250. При желании можно активировать автоматический режим вращения барабанов. Играть можно как в браузере, так и помощью смартфона или планшета.

Для тех игроков, которые по тем или иным причинам не желают рисковать своими средствами, предусмотрен бесплатный демонстрационный режим. Также данный вариант игры рекомендуется новичкам. Ведь это прекрасная возможность получить игровой опыт, не тратя при этом личных средств.

Специальные символы

Глаз дракона является диким символом. Он не только может служить заменой для любых других символов, но также приносит самостоятельные выплаты.

Особые опции слота

Данный игровой автомат не отличается обилием бонусных опций. Но, одна особая функция в нем все же предусмотрена.

Ранее уже упоминалось о четвертом барабане, который находиться на игровом поле, но при этом он не активен. Но после четырех неудачных вращений барабанов, данный барабан активируется. И на нем начнут отображаться множители, которые дополнительно увеличивают потенциальную сумму выигрыша. Причем, чем дольше будет держаться безвыигрышная серия, тем более высокой будет коэффициент данных множителей. Так, к примеру, после 24 проигрышных вращений данный множитель может достигать отметки в Х50.

Стоит отметить, что вручную подсчитывать количество неудачных спинов не придется. Так как их число будет отображаться на игровом поле рядом с четвертым барабаном. После получения выигрышной комбинации, все множители сбрасываются.

Резюмируя, можно сказать, что игровой автомат Dragon Kingdom можно отнести к серии традиционных эмуляторов. Слот не может похвастаться большим количеством бонусных опций, но функция увеличения множителей, безусловно, является главной изюминкой данного эмулятора.