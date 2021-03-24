Ведущий разработчик программного обеспечения Microgaming, что специализируется на азартных играх, представил ценителям азартных развлечений новинку – видеослот Fire Forge с высокой дисперсией. Автомат, сыграть в который предлагает лицензионное онлайн Sol Casino, можно освоить в бесплатном (демонстрационном) режиме или пойти на риск и сделать ставку. При этом процент отыгрыша слота составляет целых 96,76% .

Игровой автомат Fire Forge – классический слот, игровое поле которого составляет 5 барабанов. Выигрыш может выпасть на 243-х линиях выплат. Игра геймеров порадует множеством «плюшек»: бесплатные вращения, бонусный запуск игры, множители, специальные символы (Wild, Scatter). Для запуска слота предусмотрены режимы «Быстрый спин» и «Автоматический».

Притягивает автомат Fire Forge (Игровая Кузница) любителей путешествий. Перед геймером предстает мир Скандинавии, когда азартная личность оказывается в кузнице, которая сулит в случае Везения такими выгодами, как множители, вайлды и великолепные достаточно щедрые выигрыши.

Игровой аппарат Огненная Кузница

Всего в игре 3 ряда (5 барабанов), на которых формируется выигрыш на 243 линиях. Выплаты доступны геймерам как только на игровом поле Fire Forge выпадает 3 и более одинаковых знака, размещенных на соседних барабанах.

Запускать игровой аппарат Огненная Кузница легко с устройства, подключенного к интернету. Ставку за одно вращение может сделать геймер с любым бюджетом (25 евроцентов – 5 евро). При этом в случае Удачи ставка может в значительной мере окупиться – увеличиться в 50 000 раз.

В слоте Fire Forge присутствуют специальные символы:

Логотип слота (знак Wild) может выпасть на барабане 2 – 5. Он заменяет все стандартные изображения.

Знак Scatter помогает запускать бесплатные вращения. Скаттер также активизирует бонусную игру Golden Dwarf (когда выпадает 5 и более символов).

Бонусы и выгоды от развлечений в игровом автомате Fire Forge

Функция Rolling Reels активизируется автоматически после выпадения выигрыша. Она удаляет каждый призовой символ, а в образованные пустые ячейки помещает новые изображения. Цикл замены продолжается до тех пор, пока вращения не подарит игроку выигрышную комбинацию.

Не менее интересная «плюшка» игры – функция Free Spins. Ее может игрок оценить, когда на игровом поле выпал символ «Scatter». В этом случае перед геймером предстоит выбор – 1 из 3-х вариантов бесплатных вращений. Формула успеха проста: меньше вращений – высокая волатильность и наоборот.

бесплатных вращений 12. Первоначальный множитель х1 (для увеличения при каждом спине выигрыша на 1);

бесплатных вращений 6. Множитель – х3;

бесплатных спина 3 с множителем х6.

Слот Fire Forge позволяет получить один из 3-х фиксированных джек-пота. Они доступны, когда на игровом поле игрок видит 5 и более символов Scatter на одном вращении.

Игровой аппарат Fire Forge (Огненная Кузница) – достойное решение для ценителей качественного и интригующего азарта, щедрых выигрышей.