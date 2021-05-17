Игровой автомат «Пирамида» в казино Фортуна. Развлечение, которое не оставит равнодушным

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Среди многих игр большой популярностью в Play Fortuna пользуется игровой слот «Пирамида». Стоит ознакомиться с правилами и условиями данной игры, чтобы получать только позитивные эмоции.

Игровой автомат «Пирамида». Принципы игры

К игре можно приступать как с компьютера, так и со смартфона. Использовать игровой слот можно как с целью развлечения, играя в демонстрационном режиме на виртуальные фишки, так и на настоящие деньги. Другое название игры «Золото Ацтеков». Игроков привлекает интересный сюжет игры из эпохи таинственной и знаменитой цивилизации ацтеков, об их тайнах и мифах.

Игроку казино Фортуна предстоит обходить ловушки, которые расставили загадочные индейцы. Во время необычных приключений, игроков ожидают дополнительные бонусы, риск-игра и море адреналина.

Здесь представлены 5 барабанов и 21 линия, которые дают выигрышные комбинации. Сюжет игры представляет собой экзотические места, пирамиды, древние артефакты, золото, изображенное в виде слитков.

К основным символам игры относятся:

растения (кукуруза, помидоры);

животные и птицы;

индейские, этнические маски;

ацтеки.

Есть, конечно же, символы с определенными функциями: Золотая маска играет роль дикого символа, Птица Феникс является символом разброса, Пирамида символизирует бонусный тур.

Преимущества игры «Пирамида»

Игроки ценят этот вид развлечения за следующие особенности:

экономичность. Можно сэкономить свои средства за счет демоверсии;

можно ставить паузу во время игры;

увлекательный историко-приключенческий сюжет;

доступ к реальным ставкам на большие суммы;

это лучший способ отдыха и дополнительного заработка.

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