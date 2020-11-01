Sizzling Hot игровой автомат, который производится компанией Novomatic, также известен под названием «компот». Он оформлен аналогично другим автоматам: классический слот, обычное обозначение и несложные условия игры. Если вы хотите поиграть в игровые автоматы чемпион свободно без регистрации, то можете попробовать демо режим.

Описание автомата

Внешний вид этого аппарата вызывает ностальгию: традиционная символика и структура экрана. Простенькая музыка, удобное управление, никаких спец. эффектов, и сложной графики, всё это даёт возможность спокойно вкушать игру.

Как играть в Sizzling Hot

У вас 2 варианта: можно поиграть на деньги или же бесплатно. Перед началом игры следует усвоить основные правила. В первую очередь вам нужно сделать ставку, потом вращаете барабаны. Если цепочки выпадают на одинаковые символы, то вы получаете выигрыш.

Особенность игры

Это обычный игровой автомат прошлых лет, имеющий 5 полосок и 5 барабан. Выигрыш происходит, когда цепочки состоят из 3 и более одинаковых символов, кроме вишенок и звезд. Самый большой приз дают за набор, состоящий из семерок. Рискованная игра, в которой нет дополнительных раундов. Кнопки для управления располагаются внизу. Этими кнопками можно запустить вращения, выбрать игру, дают возможность вывода на экран таблицу выплат и многое другое. Ставить можно не более пятисот монет.

Игровое обозначение

Символика «компота» состоит из фруктов и ягод. Для получения минимальной выплаты фрукты или ягоды должны выпасть сплошняком на пяти активных линеек, Линия вынуждена появляться с первого барабана. Золотые звезды – это знаки рассеивания, и поэтому дают прибыль без присоединения к линиям.

Джек-пот

В автомате «компот» нет бонусной игры, нет опасных раундов на двойной выигрыш и других функций, как в некоторых играх.

Гаминатор может дать хороший выигрыш в сумме 5 тыс. ставок, поэтому он особо ценится у игроков. Это является джек-потом игрового автомата Sizzling Hot. Джек-пот может быть у любого, у кого выпадет на линии 5 семерок подряд. Величина куша обуславливается только величиной ставки.

В этой игре геймеры имеют возможность заработать большие суммы. Компот выделяется среди других игровых аппаратов от Novomatic классическим стилем и простым управлением.

Если вам нужен игровой аппарат с присоединенной игрой с простым управлением, то Sizzling Hot будет вам по вкусу.