Игровой автомат Wheel of Wonders

Слот Wheel of Wonders на суд геймеров представила компания Push Gaming. Играть на нем можно не только на реальные деньги, но и в демонстрационном режиме. На игровом поле в Sol Casino в Украине https://stalenergo.com.ua/ геймер увидит 6 катушек, которые он заставляет вращаться. После их остановки остается только считать выпавшую комбинацию. Если повезет, можно получить выигрыш. Разработчик ввел в игру вайлд. Скаттер отсутствует, но имеется множитель. Если кому-то лень каждый раз нажимать на кнопку, запускающую вращения барабанов, он может перейти в автоматический режим. Тогда катушки будут раскручиваться без его участия.

Характеристика геймплея

Вначале геймер увидит перед собой 6 катушек и 3 ряда. Слот позволяет получать выигрыши по одному из 729 способов. События будут развиваться, и их количество может достигнуть 46 656 штук. Это возможно благодаря открытию заблокированных позиций.

Игра доступна абсолютно на всех устройствах. Размер ставки варьируется от 10 до 100 евро за спин. Слот имеет высокую волатильность и RTR на уровне 96,5%. Максимально можно получить выигрыш с коэффициентом 47233 от общего размера ставки.

Специальные пиктограммы представлены лишь диким символом. Это картинка с Саргоном Великим. Он заменит собой любую другую картинку, обеспечив формирование призовой комбинации.

Бонусные возможности

Задача игрока состоит в максимальном расширении игрового поля. Такая возможность достигается простым получением выигрышей. При каждом выигрыше открывается дополнительная ячейка. Символы из призовой ячейки исчезают. На их месте появляются новые пиктограммы. Это обеспечивает возможность получения новых выигрышей. После заполнения полного ряда дополнительных ячеек, у игрока появится возможность вращать Древнее Колесо.

Автомат имеет несколько функций. Функция Wheel of Wonders feature запускается в том случае, если откроются все дополнительные ячейки (всего их 18 штук). Запуск осуществляется после каждого безрезультатного спина.

Если заполнится сетка из 6 рядов, игрок получит 5 бесплатных вращений. Каждый выигрыш увеличивается с помощью множителя. В игре можно увеличить количество фриспинов.

Одним словом, этот автомат имеет целую массу достоинств. Игроков привлекает большое количество способов выигрыша и солидные призы. Их размеры могут удивить даже искушенных игроков. Наверное, любому геймеру надо познакомиться с этим игровым автоматом поближе.