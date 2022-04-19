Игровой портал Волна – современная виртуальная площадка азартных развлечений

Казино Волна https://prs24.ru/ — современный портал азартных развлечений. Игрокам доступны два варианта казино. Можно запускать слоты, и другие азартные развлечения прямо на сайте казино, либо же установить приложение игрового клуба на свой смартфон или планшет.

Казино Волна предлагает гостям полный набор преимуществ современной виртуальной площадки азартных развлечений. В качестве игровой валюты можно выбрать доллар, рубль, евро, гривну и тенге.

Основные преимущества казино Воля

Возможность использования мобильного приложения.

Оригинальные слоты от лучших разработчиков азартного софта.

Возможность ощутить атмосферу наземного казино благодаря Live разделу с живыми дилерами.

Несколько разновидностей рулеток и настольные игры.

Мгновенное пополнение счета без комиссий со стороны игрового клуба.

Частые акции, лотереи, турниры.

Бонусы за регистрацию и пополнение депозита.

Кешбэк до 10 процентов.

Программа лояльности для постоянных гостей клуба.

Круглосуточная служба поддержки игроков.

Процедура регистрации в казино Воля

Для всех гостей клуба доступна демоверсия казино. Благодаря чему наслаждаться всей коллекцией игр можно бесплатно. Но, тем игрокам, которые планируют играть на реальные деньги, необходимо пройти регистрацию.

Способы создания личного кабинета

Доступны два способа создания профиля в казино. Регистрация доступна только совершеннолетним.

Стандартная регистрация через электронную почту.

Авторизация с помощью профиля социальной сети.

После создания профиля игрок получает полный доступ ко всем возможностям игрового клуба.

Бонусы

Любое современное онлайн казино трудно представить без бонусов. Игровая площадка Воля не является исключением. Гостям клуба доступны:

Бонус за пополнение счета. Причем, поощряться будут первые пять пополнений. Кроме денежного бонуса, игроки также получат и бесплатные вращения.

Бонусы за использование промокодов.

Подарок в честь Дня рождения игрока.

Еженедельный возврат средств в размере до 10 процентов от суммы ставок.

Также отдельно стоит упомянуть о программе лояльности. За сделанные ставки игрок получает баллы. Баллы копятся на счету игрока. Что в свою очередь позволяет повышать его статус. А чем выше статус, тем больше преимуществ получает игрок. Всего доступны четыре статуса: от новичка до профессионала.