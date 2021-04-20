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тематикой. Все симуляторы имеют свою тему и сюжет. На ресурсе можно увидеть морскую, историческую, фруктовую историю. Также различные аркады, квесты, лотереи;

структурой. Чаще всего можно встретить слоты с пятью барабанами и девятью линиями. Бывают также симуляторы с тремя, семью и девятью катушками. Есть еще аппараты без барабанов, а просто с вертикальными и горизонтальными линиями, где символы могут выпадать по определенной траектории;

волатильностью. Существуют слоты с низкой, средней и высокой дисперсией. Что показывает этот показатель — уровень риска. Это означает, например, что высокодисперсные развлечения могут принести игроку большой приз, но это и большой риск. А слоты с низкой волатильностью дают возможность частого выигрыша, но сумма значительно меньше;

наличием дополнительных функций. Множество слотов имеют бонусные раунды и удвоение выигрыша. Они помогают геймеру получить двойной подарок или приятное поощрение.

Стоит отметить, что есть отличия в дизайне, оформлении, графике. Игровые автоматы Вулкан 777 очень просты в управлении, имеют удобную раскладку клавиш. Разобраться с правилами очень легко даже для нового пользователя.

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