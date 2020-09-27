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Чем выше процент отдачи видеослота, тем больше шансов на получение мелких и крупных выплат. В современных видеослотах процент отдачи на уровне 96-98%, игры с меньшими показателями практически не интересуют игроков. Желательно выбирать развлечение с обширным разбросом номиналов ставок, что позволит играть как на минимальных взносах, так и на более крупных.
Дополнительные возможности для получения выигрышей — это фриспины, дополнительные тематические раунды, риск-игры, мультимножители. В некоторых слотах могут быть предусмотрены все вышеперечисленные опции, другие предлагаются только с основными раундами.
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