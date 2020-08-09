Если вы заглянете на сайт https://vulkanrussian-slots.com/ игровых автоматов, чтобы просто поразглядывать слоты, вам может показаться, что все они выглядят одинаково. Однако разные игры имеют множество различий, хотя и обладают рядом подобных признаков. Существует даже классификация аппаратов. Три основных типа симуляторов — классический, видео- и прогрессивный. В нашем казино присутствует полная коллекция лицензионных автоматов — вы можете выбрать любой. В этой статье мы расскажем, чем различаются эти эмуляторы.

Классические слоты

Классические слоты — это традиционные аппараты с 3 барабанами, которые очень просты в освоении. Как правило, эти игры не сложны, а опытным геймерам они хорошо знакомы. Классические автоматы напоминают о романтическом прошлом. Однако современные версии эмуляторов гораздо интересней, чем раньше. Каждая новая классическая онлайн-игры, выпущенная хорошим поставщиком, содержит множество увлекательных выигрышных возможностей. Все они перечислены в таблице выплат.

Видеослоты

Видеослоты — это более современные версии онлайн-автоматов. Как правило, в этих эмуляторах не менее 5 барабанов, а количество линий выплат часто ничем не ограничивается.

Некоторые автоматы предлагают фиксированные линии выплат. В других вы сами можете устанавливать нужные вам количества линий, а при необходимости — и менять их. В большинстве машин присутствуют удивительные функции — бонусные раунды и бесплатные спины.

В нашем казино вы можете выбирать бесплатную версию игр. Когда вы открываете вкладку с эмуляторами, вы можете сначала попробовать сыграть бесплатно — чтобы узнать, как все это работает. И лишь разобравшись с игровыми секретами, будете решать — стоит ли делать ставки на реальные деньги.

Прогрессивные автоматы

Прогрессивные слоты — это разновидности аппаратов, которые кроме основного выигрыша, обладают дополнительной возможностью — выплачивают джекпот. Игра на таком аппарате может ничем не отличаться от большинства других. Однако слоты с прогрессивными джекпотами — это те, в которых вы можете выиграть необыкновенно большие суммы!

Прогрессивные эмуляторы отличаются от прочих аппаратов. На обычном эмуляторе установлена определенная призовая сумма, которая остается неизменной на протяжении всего периода игр. На прогрессивных версиях величина выигрыша будет расти по мере того, как будет увеличиваться количество геймеров, которые присоединятся к игре. Чем больше участников будут крутить барабаны на данном слоте, тем больший джекпот удастся сорвать счастливчику!

Вот пример прогрессивного — нового, но уже популярного слота: игровой аппарат Mega Flip. В нем разработчик создал оригинальное игровое поле. Шесть игровых барабанов формируют 18 игровых ячеек. Когда на экране выпадет три или более изображений бриллиантов, аппарат инициирует бонусную игру. За три бриллианта полагается 8 бесплатных прокруток. За каждый дополнительный бриллиант геймер получает два фриспина. Максимальный денежный приз в этом эмуляторе может в 5493 раз превысить ставку, сделанную игроком.