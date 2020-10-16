Вечерний отдых с друзьями, деловые встречи не обходятся без парового средства. Это создает комфорт, особую атмосферу беседе. Общаться и отдыхать становится более приятно, ведь люди расслабляются и наслаждаются отдыхом. Особенно, если это происходит в сопровождении приятного чая. Но оплата кальяна в заведениях – не дешевое удовольствие. Что делать в таком случае? Есть решение. Так, интернет магазин табака для кальяна позволит приобрести любой товаров по приятной ценовой категории.

Почему стоит заказать табак и кальян через интернет-магазин?

Лучше всего все сделать самому, став настоящим кальянщинком. На сайте royalsmoke.com.ua представлен широкий ассортимент товаров для кальяна. Купив все необходимое, человеку остается только научиться забивать кальян. При возникновении вопросов, консультант сайта поможет по всей необходимой информации. Доставка осуществляется на территории всей страны и производится через компанию «Новая Почта». Все хрупкие детали и колбы доставят целыми.

Широкий выбор товаров

Магазин предоставляет широкий выбор продукции для кальянного отдыха: табак, наргиле и дополнительные изделия к ним, чашки, индивидуальные мундштуки, уголь. Все товары проверены.

Кальяны

Магазин предоставляют следующий выбор кальянов:

— элитные немецкие кальяны — Amy. Они продаются в полном комплекте. Колба соединяется с шахтой по технологии Click;

— Spalah, ранее название iSmoker. Представляют ниши с длительным сроком эксплуатации. Представлена особенная модель Spalah 03 с наличием шахты из дерева;

— наргиле производства – Украина — Karma. Они созданы из нержавеющей стали.

Табак

Магазин имеет около 20 разновидностей моасселей. В продаже имеются следующие популярные бренды:

— Serbetli. Табак из Турции. Имеет среднюю крепость. Он гармонично сочетается с Танжой;

— Tangiers. Разновидность крепкого табака. Сделан в Америке. Имеет оригинальные вкусовые особенности;

— 4:20. Популярный и известный украинский бренд. Имеет широкий ассортимент и натуральные ароматы;

— Fumari. Бренд из Америки. Насчитывает около 40 разновидностей;

— Amra. Украинское производство. Имеет в наличии крепкие и легкие разновидности. Насчитывает около 37 вкусов;

— Buta. Производство – Иордания. Около 45 вкусов. Есть в наличие крепкая линейка.

Уголь и чашки

В продаже в Royal Smoke имеется кокосовый и деревянный уголь. Качества курения также зависит от чашки. Магазин предлагает чашки из силикона и глины.

Основные аксессуары к кальяну в Royal Smoke

В продаже имеются охладители, мундштуки, печки для угля, калауды, диффузоры и шипцы.

Преимущества покупки товаров в Royal Smoke

1. Большой ассортимент, который стремительно развивается.

2. Приятные цены на товары.

3. Быстрая доставка.

4. Наличие консультации на сайте.