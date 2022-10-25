Как научиться стратегии покера?

Знание принципа и правил игры всегда повышает шансы на победу. Если вы новичок, то с базовыми правилами можно ознакомиться на просторах интернета. Помните, есть несколько разновидностей покера, поэтому правила имеют различия. Базовые принципы относительно простые. После небольшой теоретической подготовки нужно все опробовать на практике. Новичкам рекомендуется вести сессию на минимальных ставках. Если процесс понравится, то можно регулярно играть на низких ставках, чтобы разобраться в сути, приобрести уверенность.

В дальнейшем можно постоянно повышать ставки, принимать участие в турнирах, увеличить количество сессий для одновременной игры. Турниры регулярно проводят многие крупные покер-румы, например, GGPoker в Украине. Для участия в турнире нужно внести взнос, а также выполнить другие условия. Преимущество в том, что можно выиграть солидную сумму, получить удовольствие от самого процесса игры. Но участвовать нужно после подготовки, когда есть отработанная стратегия, чтобы получить преимущество над соперниками. Найти много полезных советов можно в разных источниках:

видеоуроки;

стримы;

обучающие форумы;

личные тренинги.

Есть ли платное обучение покеру?

В интернете в свободном доступе есть актуальные уроки. Всегда можно найти тематические каналы, где проводятся стримы. Самый быстрый способ овладеть ценными навыками – нанять личного тренера. Обучение проводят опытные покеристы как в группах, так и индивидуально. Данная услуга платная. Стоимость напрямую зависит от профессиональных навыков тренера. При выборе тренера обязательно убедитесь в его профессионализме, в наличии опыта. Профессиональное обучение позволит избавиться от ошибок, научит нюансам результативной и безопасной игры в покер через интернет.