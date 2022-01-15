Как подобрать утягивающее белье? Советы и рекомендации

Утягивающее белье, наверное, есть в гардеробе каждой женщины. Оно творит чудеса, мгновенно помогая «похудеть». Но есть и те, кто разочарован в нем. Не увидев желаемого эффекта или устав от постоянного давления в таком белье, женщины делают вывод, что это неэффективный, да еще и дискомфортный вариант. Но стоит им правильно выбрать и купить утягивающее белье хорошего качества, они точно изменят свое мнение.

Как правильно выбрать корректирующее белье?

Чтобы подобрать отличный вариант и наслаждаться его ноской, придерживайтесь нескольких рекомендаций:

Выбирайте белье четко по ваших параметрах. Никаких «чем меньше размер, тем лучше эффект». Наоборот, эффект будет только хуже. Почему? Во-первых, будет заметно, что белье очень перетягивает, создавая соответственные неровности. Во-вторых, сильное давление вредно для организма. А, в-третьих, это ужасно дискомфортно. Вы будете словно скованы, сдерживая себя лишних раз подвигатся или дыхнуть. Обращайте внимание на качество. Советуем покупать такое белье из натуральных тканей – это более комфортно и здорово для вашего организма. Также время носки качественного белья в разы выше, нежели синтетического. При этом, за годы оно не теряет ни цвета, ни формы, ни своих функций. Выбирайте белье, в зависимости от проблемных зон. Например, если вы хотите скрыть живот и бока, стоит взять утягивающие трусики с высокой посадкой. Если хотите подчеркнуть талию – вам поможет корсет. В случае, если хотите немного уменьшить размеры бедер и сделать плавных перехорд к талии – корректирующие шорты с этим отлично справятся.

Основные виды утягивающего белья

трусики с высокой или стандартной посадкой

утягивающие панталоны

корректирующие платья

утягивающие боди

моделирующее белье для беременных и женщин после родов.

Выбирайте такие вещи, соответственно к вашему типу фигуры и пожеланий. Также выбирайте оптимальный цвет. Если большая часть вашего гардероба светлая – выбирайте нюдовый оттенки, если же темная – оптимальным будет черный вариант.

Где купить?

Салон брендового женского белья Bianka – настоящий рай для женщин. Здесь есть тысячи позиций, которые добавят вам уверенности и ярких красок в жизнь. Кроме утягивающего белья вы можете купить также сексуальные комплекты, классические варианты, домашнюю одежду для сна и спорта и другие товары, необходимы в ваш гардероб.

Физический магазин находится во Львове (6 салонов). Но если вы из другого города, вы всегда можете купить белье онлайн. На сайте магазина Bianka есть онлайн-каталог, где вы можете найти информацию буквально о каждой позиции, узнать ее цену, а также посмотреть фотографии товара с разных ракурсов.

Раскройте свою женственность с бельем Bianka!