Товары для пикников пользуются повышенным спросом в теплое время года. Такое устройство, как барбекю, используется для приготовления вкуснейших блюд из мяса, рыбы, овощей. Пользоваться им довольно просто: уложить дрова, разжечь их, приготовить еду. Чтобы определиться, какое барбекю купить в Киеве или другом городе, важно разобраться в особенностях и разнообразии видов изделия.

Какие бывают виды барбекю

Перед тем, как приступить к выбору, важно знать, что барбекю бывает следующих типов в зависимости от параметров:

по виду топлива: на твердом топливе, на газу, на электричестве;

по способу приготовления еды: закрытого и открытого типа;

по мобильности: бывают стационарные и передвижные.

В зависимости от индивидуальных предпочтений выбирается предварительно нужная конструкция.

На что обратить внимание при выборе барбекю

В настоящее время большое количество производителей предлагают самые разнообразные варианты барбекю. Чтобы не запутаться в этом многочисленном количестве, можно обратить внимание на важные параметры.

Материал, из которого изготовлена жаровня. От этого зависит, насколько долго она прослужит. Лучшими вариантами считается керамика и чугун. Они стоят на порядок дороже, зато более износостойкие. Обладая лучшей теплопроводностью, обеспечат равномерную степень прожарки пищи. Контроль температурного режима. Чтобы блюдо обладало лучшими вкусовыми качествами, важно соблюдать нужную температуру приготовления. Для этого в некоторых моделях есть встроенный термометр, который позволит контролировать этот показатель. Площадь самой решетки. Зависит от количества еды, которую можно приготовить за один раз. Если в доме нередки гости, лучше выбирать решетку побольше. Это сократит общее время, которое потребуется на готовку. Возможность передвигать. Если планируете брать с собой на природу, лучше выбирать передвижной вариант.

Учитывая эти параметры, можно подобрать идеально подходящую модель барбекю. Также при выборе нелишним будет почитать отзывы о той или иной модели. Бывает такое, что некоторые недостатки появляются уже в ходе эксплуатации. Чтобы не допустить ошибки, важно собрать максимально большое количество информации о конкретном виде барбекю. При выборе лучше ориентироваться на проверенные фирмы и не гнаться за низкой ценой. Ведь барбекю – та вещь, которая прослужит не один год.