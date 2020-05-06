Товары для пикников пользуются повышенным спросом в теплое время года. Такое устройство, как барбекю, используется для приготовления вкуснейших блюд из мяса, рыбы, овощей. Пользоваться им довольно просто: уложить дрова, разжечь их, приготовить еду. Чтобы определиться, какое барбекю купить в Киеве или другом городе, важно разобраться в особенностях и разнообразии видов изделия.
Какие бывают виды барбекю
Перед тем, как приступить к выбору, важно знать, что барбекю бывает следующих типов в зависимости от параметров:
- по виду топлива: на твердом топливе, на газу, на электричестве;
- по способу приготовления еды: закрытого и открытого типа;
- по мобильности: бывают стационарные и передвижные.
В зависимости от индивидуальных предпочтений выбирается предварительно нужная конструкция.
На что обратить внимание при выборе барбекю
В настоящее время большое количество производителей предлагают самые разнообразные варианты барбекю. Чтобы не запутаться в этом многочисленном количестве, можно обратить внимание на важные параметры.
- Материал, из которого изготовлена жаровня. От этого зависит, насколько долго она прослужит. Лучшими вариантами считается керамика и чугун. Они стоят на порядок дороже, зато более износостойкие. Обладая лучшей теплопроводностью, обеспечат равномерную степень прожарки пищи.
- Контроль температурного режима. Чтобы блюдо обладало лучшими вкусовыми качествами, важно соблюдать нужную температуру приготовления. Для этого в некоторых моделях есть встроенный термометр, который позволит контролировать этот показатель.
- Площадь самой решетки. Зависит от количества еды, которую можно приготовить за один раз. Если в доме нередки гости, лучше выбирать решетку побольше. Это сократит общее время, которое потребуется на готовку.
- Возможность передвигать. Если планируете брать с собой на природу, лучше выбирать передвижной вариант.
Учитывая эти параметры, можно подобрать идеально подходящую модель барбекю. Также при выборе нелишним будет почитать отзывы о той или иной модели. Бывает такое, что некоторые недостатки появляются уже в ходе эксплуатации. Чтобы не допустить ошибки, важно собрать максимально большое количество информации о конкретном виде барбекю. При выборе лучше ориентироваться на проверенные фирмы и не гнаться за низкой ценой. Ведь барбекю – та вещь, которая прослужит не один год.