Как выбрать идеальный сейф?

Ценные бумаги и финансы должны храниться в надежном месте. Многие люди для этой цели используют сейф. Какие существуют виды сейфа и какой купить сейф для денег в Украине?

Виды сейфов

Выделяют четыре основных вида сейфа:

Мебельный. Популярное изделие, оснащенное специальными приспособлениями для фиксации. Они увеличивают степень защищенности. В данном случае цена полностью соответствует качеству.

Несгораемый. Такой сейф умеет противостоять влиянию огня и высокой температуры. Поэтому, в случае пожара, сумеет выжить. Однако есть свои минусы. Главная из них – низкая степень защищенности. Злоумышленники легко его взломают и получат желаемое.

Встраиваемый. Еще одна разновидность сейфа с низкой степенью защиты. Изделия устанавливают в скрытых местах, недоступных взору посторонних людей. Часто монтируют на стенах или на полу.

Для огнестрельного оружия. Название сейфа говорит о цели его существования. В нем хранят оружие.

Критерии выбора хорошего сейфа

Желающим приобрести такое изделие рекомендуют обратить внимание на следующие параметры:

Вес и внутренний объем. Для хранения денег идеально подходит сейф небольших размеров.

Функции изделия. Необходимо определиться, что более важнее: способность противостоять огню или высокий степень защиты. Это поможет сделать правильный выбор.

Тип замка и наличие дополнительных систем ограничения доступа. Известно несколько видов запорного устройства. Можно использовать старый добрый ключ или установить кодовый замок. Важно учитывать длительность работы замка и степень его надежности. Чем больше защита, тем дольше открывается сейф. Это поможет выиграть время в случае нападения. Однако невыгодно, когда деньги или ценные бумаги нужно извлечь максимально быстро.

Место расположение сейфа. Для домашнего использования можно выбирать изделия с низкой степенью защищенности. Стоят они недорого, поэтому по карману любому. Единственное, такие сейфы не уцелеют во время пожара. В рабочих помещениях лучше устанавливать более дорогие и надежные изделия.

Что будет храниться в сейфе. Этот фактор также следует учитывать. Во внимание берется количество и ценность вещи. Учитываются ее размеры. Существуют специальные модели сейфов для хранения тех или иных ценностей.

Выбор надежного и качественного сейфа – задача не из легких. Однако, учитывая изложенные критерии, можно найти идеальный вариант.