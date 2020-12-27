Как выбрать идеальный сейф?

Ценные бумаги и финансы должны храниться в надежном месте. Многие люди для этой цели используют сейф. Какие существуют виды сейфа и какой купить сейф для денег в Украине?
Виды сейфов
Выделяют четыре основных вида сейфа:
- Мебельный. Популярное изделие, оснащенное специальными приспособлениями для фиксации. Они увеличивают степень защищенности. В данном случае цена полностью соответствует качеству.
- Несгораемый. Такой сейф умеет противостоять влиянию огня и высокой температуры. Поэтому, в случае пожара, сумеет выжить. Однако есть свои минусы. Главная из них – низкая степень защищенности. Злоумышленники легко его взломают и получат желаемое.
- Встраиваемый. Еще одна разновидность сейфа с низкой степенью защиты. Изделия устанавливают в скрытых местах, недоступных взору посторонних людей. Часто монтируют на стенах или на полу.
- Для огнестрельного оружия. Название сейфа говорит о цели его существования. В нем хранят оружие.
Критерии выбора хорошего сейфа
Желающим приобрести такое изделие рекомендуют обратить внимание на следующие параметры:
- Вес и внутренний объем. Для хранения денег идеально подходит сейф небольших размеров.
- Функции изделия. Необходимо определиться, что более важнее: способность противостоять огню или высокий степень защиты. Это поможет сделать правильный выбор.
- Тип замка и наличие дополнительных систем ограничения доступа. Известно несколько видов запорного устройства. Можно использовать старый добрый ключ или установить кодовый замок. Важно учитывать длительность работы замка и степень его надежности. Чем больше защита, тем дольше открывается сейф. Это поможет выиграть время в случае нападения. Однако невыгодно, когда деньги или ценные бумаги нужно извлечь максимально быстро.
- Место расположение сейфа. Для домашнего использования можно выбирать изделия с низкой степенью защищенности. Стоят они недорого, поэтому по карману любому. Единственное, такие сейфы не уцелеют во время пожара. В рабочих помещениях лучше устанавливать более дорогие и надежные изделия.
- Что будет храниться в сейфе. Этот фактор также следует учитывать. Во внимание берется количество и ценность вещи. Учитываются ее размеры. Существуют специальные модели сейфов для хранения тех или иных ценностей.
Выбор надежного и качественного сейфа – задача не из легких. Однако, учитывая изложенные критерии, можно найти идеальный вариант.
Информация — 27. 12. 2020