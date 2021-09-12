Как выбрать качественый матрас и не попасться на уловки недобросовестных производителей

Покупка хорошего матраса – это долгосрочная инвестиция в ваше здоровье и комфорт. Хочется не заплатить лишнего, но и при этом не купить матрас ортопедический из некачественных материалов. Какие «матрасные» уловки следует знать покупателю и как не сесть в лужу?

Прореженный пружинный блок

В нормальном пружинном блоке пружины идут сплошными рядами, а в прореженном несколько рядов будут пропущены. Как матрас может поддерживать спину, если у него вместо пружин – пустота? Проверить такое изделие на прореженность можно очень просто – нужно поставить его к стене и посмотреть, прогибается ли он под собственным весом. Сильный прогиб – верный признак прореженности.

Слои и толщина: чем больше, тем лучше?

Нередко в наиболее «продвинутых» моделях матрасов производители заявляют множество дополнительных слоёв: латекс, поролон или войлок, новомодный латексированный конский волос или полиуретан. На самом деле проверить, хорош ли выбранный вариант, можно только практикой: он должен анатомически повторять природный изгиб спины, а за счёт чего достигается такой эффект – одного ли слоя или десяти – дело сугубо производителя. Зато лишние слои добавляют матрасу стоимости, причём иногда речь идет о сотнях долларов США.

По поводу толщины матрасов стоит сказать отдельно. Это уловка, основанная на человеческой психологии: чем толще модель смотрится, тем она внушительнее и надёжнее выглядит. Но далеко не всегда изделие толщиной в 30 сантиметров оказывается лучше и комфортнее более тонких вариантов. Стоит ли упоминать о том, что и вес у толстых матрасов соответствующий и может достигать почти центнера.

«Липовая» толщина

Некоторые чересчур хитрые производители экономят на пружинах и вместо стандартных 5-витковых используют укороченные и ухудшенные 4-витковые. А чтобы он не выглядел слишком тонким и плоским, ему добавляют толщины за счёт слоя бесполезного материала. Это можно выявить, надавив на его спальную поверхность – бесполезный слой легко продавливается и матрас сразу становится тоньше.

Непростёганные матрасы

Хороший матрас должен быть простёган. Если же нет или если стёжка некачественная (пропущенные стежки, ячейки крупнее 20 см), то покрытие довольно скоро расползётся.

Некачественные материалы

Нет ничего проще, чем заменить синтепон дешёвым ватином, европейский жаккард отечественным ситцем, вместо цельного латекса – набить матрас его обрезками, а вместо дорогого конского волоса – проложить слой войлока – удешевление налицо, но потребитель об этом даже не догадается.

Маркетинговые уловки

Периодически под видом нововведений и усовершенствований производители выдают бесполезную ерунду. Например, разрекламированная технология «зима/лето» в дешёвых синтетических матрасах совсем не работает, потому что хлопка и шерсти там содержится очень мало. Дёшево, потому и мало.

Или взять, к примеру, непереворачиваемые матрасы (у них наполнитель находится только с одной стороны). Одно время они были весьма популярны, потому что не надо было утруждать себя переворачиванием. А, между прочим, сами же производители рекомендуют переворачивать матрас раз в 3 месяца и иногда это даже указано в условиях гарантийного соглашения.

Также существует миф о преимуществе матрасов с аэраторами. Ставятся аэраторы на матрасы с коробом. В теории, длинный аэратор, пронизывающий короб насквозь, в состоянии провентилировать матрас. На практике же он пронизывает только стёганую торцевую часть и заканчивается внутри поролона, поэтому абсолютно неясно, что такой аэратор может провентилировать.

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