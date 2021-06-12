Как выбрать солнечную панель?

Солнечные панели – это современный, экологически чистый источник энергии, зависящий только от Солнца. Среди всех источников энергии, оптимальным выбором для дома или других объектов станут именно солнечные панели. Важно! Приобретая солнечную панель не забудьте купить крепление для солнечных панелей https://krepmetal.ua. Далее разберемся как же правильно выбрать оборудование, ведь в жизни человека подобная задача возникает нечасто.

На что обратить внимание?

Собираясь приобрести солнечную панель, сперва следует определить количество электроэнергии, которое будет восполнять панель. Будет ли это высокоэффективная компактная станция с большой стоимостью, или же крупная площадь, занимаемая более дешевыми аналогами?

Прежде всего следует определить для желаемого оборудования:

Мощность

Это один из основных показателей эффективности солнечных панелей, от которого можно отталкиваться в первую очередь. При этом не стоит забывать об определенной погрешности в измерении мощности, указанной в характеристиках устройства.

Размеры

Как правило, мощность определенной панели напрямую влияет на её размер. То есть более производительная панель может быть существенно больше той, что имеет меньшую мощность. Это стоит учитывать при установке панели, и где конкретно она будет выполнять свою работу. Если для домашнего использования нет необходимости в крупной панели, то для эксплуатации в промышленных условиях небольшая панель не принесет никакой существенной экономии энергии.

Тип панели

Тип панели также влияет на характеристики устройства, из которых можно выделить: поли- и монокристаллические, а также тонкопленочные солнечные панели. Каждый имеет свои особенности эксплуатации, и зависит от условий размещения. Для дома или дачи подойдет один тип, для предприятий и улицы – другой.

Эффективность

Эффективность или коэффициент полезного действия работы фотоэлементов говорит о том, сколько солнечной энергии преобразуется в электрическую, попадая на панель. Между кристаллическими солнечными панелями разница в КПД небольшая, но пренебрегать особенностями эксплуатации какого-либо из этих типов не стоит.

Стоимость

При установке солнечных панелей (к примеру, на дачу) нужно здраво оценить свои возможности. Имеется ввиду бюджет и выделенная площадь под источники энергии. Самыми дешевыми являются тонкопленочные солнечные панели, имеющие небольшую мощность и более крупные размеры, в сравнении со своими старшими собратьями. Самым дорогим и эффективным решением будут монокристаллические панели, обладающие также и небольшими размерами. Оптимальным же выбором будут поликристаллические панели, неплохо работающие также и в пасмурную погоду, средние по размеру и мощности, но все еще заметно лучше тонкопленочных вариантов.

Если вы решились на установку солнечных панелей, вне зависимости от того, в каких условиях они будут работать, в первую очередь следовало бы самостоятельно подробно изучить рынок подобных устройств, основных производителей, учесть некоторые нюансы, посмотреть видеоролики на подобную тематику. Солнечные источники энергии – долгосрочное вложение, требующее определенного внимания и средств. Не лишним будет обратиться к специалисту, который разбирается в теме не только в теории, но и на практике.

Солнечные источники энергии – долгосрочное вложение, требующее определенного внимания и средств. Достаточно просто следовать советам профессионалов при выборе и установке, и тогда подобный актив позволит экономить на электричестве на протяжении многих лет.