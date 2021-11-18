Как выглядят приложения букмекера Винлайн

Изначально у букмекерской конторы Винлайн мобильное приложение отсутствовало, игроки могли заключать пари через телефон только с помощью упрощенной версии сайта. Разумеется, мобильный софт имеет свои преимущества. Поэтому, букмекер учел пожелания клиентов, и сегодня скачать бесплатно приложение Винлайн может каждый клиент компании, а мы расскажем, как это сделать.

Для Андроид

Если вы хотите скачать приложение Винлайн, тогда возьмите свой мобильный телефон, зайдите на официальный сайт конторы. Вы автоматически будете переадресованы на упрощенную версию ресурса для мобильных устройств. Скорее всего информацию об установке вы увидите сразу вверху страницы. Кстати, еще в 2021 году букмекер предлагает фрибет за скачивание приложения.

Если подобной ссылки у вас нет, тогда найдите слева три горизонтальные полоски белого цвета, раскройте их. Сразу вверху есть зеленая надпись «Скачать приложение». Нажимаете сюда. Возможно, открылось оповещение о том, что файл может навредить устройству, не переживайте, можете продолжить скачивание.

Если у вас что-то не получается или вы не привыкли использовать упрощенные версии сайта, тогда нажмите на «Перейти на полную версию сайта». Сразу вверху, слева от чата, вы найдете ярлычки для скачивания софта.

Важно! Скачать Винлайн нужно с официального сайта, ведь в Гугл Маркете можно случайно найти софт офшорного букмекера с одноименным названием.

Итак, использовать софт можно после установки. Если вы хотите просто с ним ознакомиться, то можете даже не авторизироваться, но при попытке заключить пари нужно ввести свой логин и пароль, который вы используете на основном ресурсе. Кстати, делать ставки на спорт с приложения вполне удобно, ведь функционал не отличается. Вы можете:

пополнить счет;

выбрать события линии конторы из режиме лайв или прематч;

из режиме лайв или прематч; заключить пари;

просмотреть историю ставок;

вывести выигрыш;

смотреть трансляции соревнований;

контролировать свой игровой аккаунт.

Есть и отличия. Например, приложение Winline не имеет живого чата, отсутствуют фильтры и некоторые дополнительные настройки, поиск по ключевым фразам. В принципе, компания регулярно совершенствует свой софт. Возможно, что на момент прочтения нашей статьи, эти недоработки уже были учтены.

Для Айфон

Разумеется, порадовал букмекер и владельцев Айфонов. Они также могут скачать мобильное приложение Винлайн. Алгоритм для скачивания мы описывали выше, он ничем не отличается от Андроида. Используйте официальный сайт, ведь найти нужный вариант в App Store будет проблематично.

Функционал не отличается от полной версии сайта, а также от софта для Андроида. Разница в том, что версия для iOS имеет визуальный матч-центр. Возможно, в следующей версии для Андроида он тоже появится. Кстати, лайв-чат и здесь тоже отсутствует.

Несмотря на некоторые минусы, мы все равно рекомендуем скачать Винлайн на телефон, ведь данное программное обеспечение станет альтернативным доступом к игровому аккаунту, если на сайте будут вестись технические работы. Еще один плюс в том, что софт быстро грузится даже при медленной скорости интернета, чего не скажешь про мобильную версию сайта.

Винлайн для компьютера

Некоторые букмекеры разрабатывают программы не только для смартфонов, но и для ПК. Они помогут обойти блокировки, стать альтернативным доступом к сайту, а также сэкономить интернет и сделать ставку при низкой скорости.

На данный момент скачать приложение Винлайн для ПК не получится. Такой софт отсутствует. Если вы видели в интернете информацию о том, что игроки смогли скачать приложение Winline для компьютера, то речь идет о международном ресурсе с одноименным названием.

На их сайте есть раздел “Винлайн Клиент”, где есть ссылка для скачивания такого софта. Это не удивительно, ведь в России подобные ресурсы заблокированы Роскомнадзором, а такое ПО помогает клиентам играть со своего ПК. Лучше играть легально и не боятся потерять доступ к аккаунту.