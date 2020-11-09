В последнее время услуга съемки видео стала еще более востребованной, ведь сегодня профессиональные услуги актуальны еще для более широкого спектра событий и мероприятий. Также все больше компаний используют видеопродукт с маркетинговыми целями. Стоимость ролика будет зависеть не только от его формата и длительности, но и от того, где вы закажете данную услугу. Видеосъемка в Киеве может быть по доступной цене, и доказательство этому видеостудия «Essentia» essentia.com.ua.

Предварительный просчет стоимости: от чего зависит цена?

Если вам нужен видеоклип или корпоративный фильм, его цена будет определяться набором определенных факторов.

Кто будет снимать ролик? Если это именитая киевская компания, очевидно, что и цена на её услуги будет соответствовать репутации и имиджу. Он создавался в течении не одного года и в арсенале компании есть ряд качественных работ, которые могут послужить доказательством высокого уровня профессионализма. Если у вас ограниченные финансы, старайтесь найти более приемлемые ценовые предложения от менее известных компаний. Сколько предстоит часов съемки и обработки материала? Чем больше часов необходимо, чтобы отснять весь нужный материал, тем выше и конечная стоимость услуги. Иногда приходится платить почасово за услуги видеоператора, к тому же при использовании услуг аренды техники также нужно учитывать временной фактор. Какие требования к видео? В зависимости от пожеланий заказчика необходим будет определённый перечень техники и оборудования, которые не всегда имеются у маленьких фирм. В этом случае они используют аренду и её стоимость тоже ложится на плечи заказчика.

Съемка видео может понадобиться не только для создания корпоративных фильмов, но и для других видеоматериалов. К примеру, видеообзор – один из самых популярных видов роликов, с помощью которых можно вести свой блог, добавлять видео на сайт интернет-магазина с целью рассказать о новом товаре или продукте.

Музыкальные клипы — еще одна из очень востребованных видеоработ, к тому же для новичков в шоу-бизнесе крайне важно найти исполнителя, способного реализовать при минимальном бюджете очень удачное видео. Более известные музыканты уже не так смотрят на цену клипа, как на сам статус режиссера.

Если вам нужен нестандартный видеоролик, вы всегда можете связаться с нами и уточнить, какой может быть цена на него. Максимально точно опишите своё виденье будущего результата и нам легче будет качественно реализовать его.