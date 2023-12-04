Какая информация должна быть на сайте отеля

Сайт представляет собой инструмент, обеспечивающий гостиницу нужным количеством прямых броней. Он может быть привлекательным, понятным, но при этом не выполнять главные задачи:

выделять заведение среди конкурентов;

показывать сильных стороны, достоинства гостиницы;

побуждать и вести посетителей к бронированию номеров.

У сайта должна быть логическая структура. Должен отвечать на вопросы пользователей, доносить максимум полезной информации.

При выборе отеля, в первую очередь обращают внимание на местоположение. Удобно, когда заведение находится вблизи центра и главных достопримечательностей. Например, если выбрать гостиницу рядом с Мариинским театром в Санкт-Петербурге, то добраться до центра города на машине можно за несколько минут.

На сайте обязательно размещается информация о местоположении отеля.

Какая информация должна быть

При создании сайта гостиницы следует представить себя на месте клиента. Искать нужную информацию должно быть удобно, понятно.

Обязательные сведения, которые указываются на сайте отеля:

контакты;

местоположение;

описание заведения и номеров;

информация для посетителей;

фотографии.

Чтобы сайт был эффективным, нужно, чтобы у посетителей была возможность бронирования номера с любого раздела.

В фотографиях очень важно качество изображения. Лучше, чтобы снимки были сделаны профессиональным фотографом. Необходимо разместить изображения внешнего вида здания, лобби, ресепшена, номеров, ресторана, конференц-зала. Можно добавить фото вида из номера.

Информация для посетителей

Пользователи, заходя на сайт, должны получить полную информацию о заведении. Сведения для посетителей размещаются в соответствующем разделе.

Должны содержать:

время заселения, выселения;

тип питания, расписание;

оснащенность номеров;

схема проезда;

наличие собственной парковки;

близлежащие остановки общественного транспорта;

дополнительные услуги.

Гостям важны сведения о расположении отеля относительно центра города, главных достопримечательностей. Например, можно указать о нахождении гостиницы у Мариинского театра Санкт-Петербурга.

Выбирая отель, гости обращают внимание на условия проживания. Фотографии номеров должны быть качественными.

Люди привыкли доверять заведениям, которые рекомендуют другие. Поэтому следует предусмотреть возможность оставления отзывов.