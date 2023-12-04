Какая информация должна быть на сайте отеля

нформация должна быть на сайте отеляСайт представляет собой инструмент, обеспечивающий гостиницу нужным количеством прямых броней. Он может быть привлекательным, понятным, но при этом не выполнять главные задачи:

  • выделять заведение среди конкурентов;
  • показывать сильных стороны, достоинства гостиницы;
  • побуждать и вести посетителей к бронированию номеров.

У сайта должна быть логическая структура. Должен отвечать на вопросы пользователей, доносить максимум полезной информации.

При выборе отеля, в первую очередь обращают внимание на местоположение. Удобно, когда заведение находится вблизи центра и главных достопримечательностей. Например, если выбрать гостиницу рядом с Мариинским театром в Санкт-Петербурге, то добраться до центра города на машине можно за несколько минут.

На сайте обязательно размещается информация о местоположении отеля.

Какая информация должна быть

При создании сайта гостиницы следует представить себя на месте клиента. Искать нужную информацию должно быть удобно, понятно.

Обязательные сведения, которые указываются на сайте отеля:

  • контакты;
  • местоположение;
  • описание заведения и номеров;
  • информация для посетителей;
  • фотографии.

Чтобы сайт был эффективным, нужно, чтобы у посетителей была возможность бронирования номера с любого раздела.

В фотографиях очень важно качество изображения. Лучше, чтобы снимки были сделаны профессиональным фотографом. Необходимо разместить изображения внешнего вида здания, лобби, ресепшена, номеров, ресторана, конференц-зала. Можно добавить фото вида из номера.

Информация для посетителей

Пользователи, заходя на сайт, должны получить полную информацию о заведении. Сведения для посетителей размещаются в соответствующем разделе.

Должны содержать:

  • время заселения, выселения;
  • тип питания, расписание;
  • оснащенность номеров;
  • схема проезда;
  • наличие собственной парковки;
  • близлежащие остановки общественного транспорта;
  • дополнительные услуги.

Гостям важны сведения о расположении отеля относительно центра города, главных достопримечательностей. Например, можно указать о нахождении гостиницы у Мариинского театра Санкт-Петербурга.

Выбирая отель, гости обращают внимание на условия проживания. Фотографии номеров должны быть качественными.

Люди привыкли доверять заведениям, которые рекомендуют другие. Поэтому следует предусмотреть возможность оставления отзывов.

Информация — 04. 12. 2023

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