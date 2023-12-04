Какая информация должна быть на сайте отеля

Сайт представляет собой инструмент, обеспечивающий гостиницу нужным количеством прямых броней. Он может быть привлекательным, понятным, но при этом не выполнять главные задачи:
- выделять заведение среди конкурентов;
- показывать сильных стороны, достоинства гостиницы;
- побуждать и вести посетителей к бронированию номеров.
У сайта должна быть логическая структура. Должен отвечать на вопросы пользователей, доносить максимум полезной информации.
При выборе отеля, в первую очередь обращают внимание на местоположение. Удобно, когда заведение находится вблизи центра и главных достопримечательностей. Например, если выбрать гостиницу рядом с Мариинским театром в Санкт-Петербурге, то добраться до центра города на машине можно за несколько минут.
На сайте обязательно размещается информация о местоположении отеля.
Какая информация должна быть
При создании сайта гостиницы следует представить себя на месте клиента. Искать нужную информацию должно быть удобно, понятно.
Обязательные сведения, которые указываются на сайте отеля:
- контакты;
- местоположение;
- описание заведения и номеров;
- информация для посетителей;
- фотографии.
Чтобы сайт был эффективным, нужно, чтобы у посетителей была возможность бронирования номера с любого раздела.
В фотографиях очень важно качество изображения. Лучше, чтобы снимки были сделаны профессиональным фотографом. Необходимо разместить изображения внешнего вида здания, лобби, ресепшена, номеров, ресторана, конференц-зала. Можно добавить фото вида из номера.
Информация для посетителей
Пользователи, заходя на сайт, должны получить полную информацию о заведении. Сведения для посетителей размещаются в соответствующем разделе.
Должны содержать:
- время заселения, выселения;
- тип питания, расписание;
- оснащенность номеров;
- схема проезда;
- наличие собственной парковки;
- близлежащие остановки общественного транспорта;
- дополнительные услуги.
Гостям важны сведения о расположении отеля относительно центра города, главных достопримечательностей. Например, можно указать о нахождении гостиницы у Мариинского театра Санкт-Петербурга.
Выбирая отель, гости обращают внимание на условия проживания. Фотографии номеров должны быть качественными.
Люди привыкли доверять заведениям, которые рекомендуют другие. Поэтому следует предусмотреть возможность оставления отзывов.