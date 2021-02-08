Какие сделки по недвижимости неприемлемы

Клиентам на квартиру важны ремонт, инфраструктура, планировка, вид из окон, площадь помещения, отопление в квартире. Но ещё существеннее ценится благоприятная юридическая сторона дела. На что же нужно смотреть при покупке недвижимости, чтобы в будущем не было проблем, а от чего отказаться? Рассмотрим эти моменты ниже.

Незаконная перепланировка первое, что должно навести на некоторые раздумья. Такой недостаток будет неприятен в будущем, поэтому о нем следует узнавать заранее. Проверяется все довольно просто – делается сверка предоставленных документов с бумагами из БТИ. При обнаружении обмана, точно не стоит больше доверять такому продавцу. Однако с этим недостатком легко бороться. Вопрос оформления перепланировки можно доверить специалистам. Например, компания kbti.com.ua узаконит перепланировку быстро и без особых сложностей.

Сторониться нужно также тех квартир, в которых прописаны люди, когда-то отказавшиеся от её приватизации. Отказники будут претендовать на это жилье пожизненно. Бывает, что собственник отчуждаемой квартиры пишет завещание на своих родственников, которые будут иметь право пользоваться этой недвижимостью после его смерти. И тогда квартира будет продаваться ничего незнающему клиенту вместе с другими людьми, этакий вариант коммуналки. Обремененное жильё чревато невозможностью выписать наследников бывшего владельца. В принципе, если добросовестные наследники все-таки соблаговолят вписаться самостоятельно, то сделку можно тогда совершать. Ещё можно выселить отказников в приобретенное такое же жильё или выплатить ему компенсацию. Или предоставить эти действия собственнику перед совершением сделки.

Если квартира продаётся через посредника по доверенности, а сам собственник не появляется, то это уже должно насторожить любого. Рекомендуется избегать таких предложений. Отсутствие владельца может говорить о том, что квартиру продают без его ведома, либо он недееспособный или умер. Поэтому следует отказываться от сделки или строго проверять доверенность. Не лишним будет изучение прошлого владельца и квартиры. При этом может оказаться, что жадный продавец является мошенником, который норовит обмануть не только своих родственников, но и клиентов, либо стоит где-нибудь на учете.

Еще одна мошенническая схема – предложение значительной скидки на жилье. Само по себе понижение цены привлекает покупателей и законно, чем обычно пользуются обманщики. В этом случае поможет тщательное исследование документов на квартиру. И нельзя вестись на просьбы владельца о задатке или авансе на оформление бумаг. У честного человека документация будет в полнейшем порядке сразу и готова к моменту заключения сделки.

Из статьи можно сделать вывод, что при операциях с недвижимостью всегда надо быть на чеку. Лучше прибегнуть лишний раз к помощи профессионального юриста, чем потом сетовать на свои недосмотры.