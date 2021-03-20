Какие услуги предоставляют в компании Wise Group?

Wise Group предлагает все услуги в области защиты интеллектуальных собственностей: оценивание и регистрация ОИС, защита авторского права, регистрация патентов и многое другое. Юристы с высокой квалификацией, патентные поверенные и иные сотрудники предоставляют помощь в любом вопросе на счет интеллектуальной собственности в различных отраслях. Профессионализм, отличное качество и ответственный подход являются основными критериями работы Wise Group.

Креативное решение и все время рост в профессиональной области отвечают за эффективное решение любой проблемы каждого клиента. Запомните, что ваша интеллектуальная собственность – это ваш источник дохода.

Виды услуг компании

В список услуг, которые предоставляются в компании Wise Group, вошли практическая и консультативная помощь в любом вопросе, имеющем отношение к созданию, оформлениям права, применению и правовой защите интеллектуальных собственностей. Кроме этого, компания предлагает следующие услуги:

Регистрация лицензионных договоров. Регистрация торговой марки.

Лицензионные договора являются документами, позволяющими обладателям авторского права получить права и на какой-то товарный знак, выгодным образом распорядиться собственной интеллектуальной работой. Благодаря подобному контракту правообладатель способен делегировать права на объект интеллектуальных собственностей, получая при этом некую плату за передачу. Кроме того, в лицензионных договорах указываются обязательства двух сторон.

Для чего требуется лицензионное соглашение? Во многих странах авторские права обладают важным значением. Это означает, что без определенного разрешения вы не сможете просто так применять результаты чужих интеллектуальных деятельностей. Сталкиваться с подобными препятствиями вы можете везде. Если вы применяете без ведома авторов его музыкальные произведения, изображения, видео, иные произведения и все, что касается ОИС, это может стать причиной судебных разбирательств и выплаты ущербов правообладателям.

Лицензионное соглашение является законным способом получать права на то, чтобы использовать работу авторов. Подобный документ эффективно предохраняет авторов от неправомерных использований его трудов.

Защита авторского права позволяет не просто охранять подобные объекты, но и получить от их использования доход.