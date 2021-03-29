Казеинат натрия: свойства, характеристики и сфера применения

Среди технологов пищевого производства снискала популярность и активное применение такая пищевая добавка как казеинат натрия. Добавка является натуральным заменителем мяса и растительного белка. В интернет-магазине MegaChem https://megachem.com.ua/kazeinat-natriya-i-kalciya.html казеины представлены в свободном доступе для покупки.

Химическая формула и свойства

Этот сложный белок натурального происхождения применяется в пищевой промышленности повсеместно. Химическая формула выглядит так: C 20 H 27 FN 2. Общее содержание белковой массы не должно быть менее чем 88%.

К основным свойствам, которые придает казеинат натрия продукту помимо вкусовой схожести с мясосодержащими продуктами, относят такие как:

общая стабилизация и уплотнение консистенции готового продукта;

оптимизация товарного вида результата производства;

продукт становится более упругим и сочным;

улучшается качество термообработки продукта.

Casein Sodium обладает эмульгирующими и влагосвязывающими свойствами. Допускается его использование как в сухом виде, так и в гидратированном.

Производство и использование

Для последующего применения в пищевой промышленности казеинат натрия производится при добавлении гидроксида натрия в обезжиренное коровье молоке. Иногда гидроксид натрия может быть заменен на двууглекислый натрий. После завершения реакции полученный продукт просушивают, превращая в белый или светло-кремовый порошок. Запах и вкус у продукта молочный.

Основные направления для использования Casein Sodium можно обозначить такие как:

Мясоперерабатывающая промышленность. Заменитель мяса или растительного белка широко используется при производстве мясных фаршей и пельменей, колбас и сосисок, различных рулетов и паштетов. Молочная продукция. Порошок может использоваться как заменитель молока при производстве мороженного, йогуртов, кисломолочной продукции и сыров. Животноводство. Заменитель белка активно используется при производстве кормов и различных смесей. Спортивное питание. Для быстрого набора мышечной массы казеин натрия добавляется в смеси для питания спортсменов и увлекающихся фитнесом людей.

Как дополнительно казеинат натрия может быть использован и не в пищевой промышленности. Продукт добавляется в состав различных строительных смесей и клеев. Благодаря значительным связующим свойствам и высокой водостойкости Casein Sodium нашел свое применение и при производстве лакокрасочных изделий и даже пластика.