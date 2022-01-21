Среди всех казино онлайн, работающих в Рунете, «Вавада» один из наиболее известных. Он открылся в 2017 году. Основателем сайта https://casino-vavada.ru.com Vavada стал Макс Блэк, известный в кругах гемблеров. Он создал клуб, в котором по-настоящему можно выигрывать деньги, имея чуточку везения и стратегию.

С чего начать игру в «Вавада»?

Как и во многих других казино онлайн, платформа предоставляет возможность играть бесплатно. Вам необходимо открыть официальный сайт или зеркало и выбрать понравившийся слот. Однако, чтобы забрать фриспины за регистрацию или другие бонусы, необходимо открыть личный игровой счет. Для этого:

Заполните анкету для регистрации.



Укажите контактный e-mail и телефон.



Выберите вид валюты для ставок.



Подтвердите создание профиля.



Внимательно также стоит ознакомиться с правилами и условиями клуба. Лишь после входа в казино вы сможете играть в игровые автоматы онлайн на реальные деньги. Минимальная ставка начинается от 1 рубля. Новички могут использовать бездепозитный бонус, который выдается только что зарегистрированным игрокам.

Какие игры доступны гемблерам?

В зарегистрированном статусе, посетители казино онлайн могут рассчитывать на большой выбор развлечений. Кроме того, существенно увеличивается функционал. Например, гемблеры смогут опробовать такие игры-онлайн, как:

Игровые автоматы, включая эксклюзивные новинки.



Еженедельные турниры с розыгрышем призов.



Оригинальные лотереи с ценными подарками.



Настольные эмуляторы покера и блек-джека.



Лайв дилеры — настоящие крупье.



На всех играх можно использовать фриспины за регистрацию или бездепозитный бонус. Если же деньги закончились, то можно пополнить счет на сумму от 200 рублей удобным способом, мгновенно. После этого вы сможете снова ставить деньги.

Как обойти блокировку?

Часто игроки сталкиваются с одной и той же проблемой — блокировка интернет-провайдерами. В этом случае вернуть доступ вам помогут зеркала, а также специальные приложения для мобильных устройств. Используя их, вы сможете в игровые автоматы онлайн вновь играть без ограничений.

Но будьте осторожны. Скачивайте мобильное приложение только с официального сайта. А список ссылок зеркальных сайтов лучше всего запросить непосредственно у службы поддержки, чтобы не попасться на уловки мошенников. Это самый безопасный способ играть в «Вавада».