Периодически онлайн-казино проводит специальные акции: за факт регистрации пользователю полагается небольшое вознаграждение. Довольно часто такие мероприятия заведение проводит в летние или осенние месяцы — чтобы завлечь на портал новых игроков. «Старая» публика в это время не слишком активна после летнего отдыха и отпусков, но азартный процесс должен быть на уровне. Впрочем, в последнее время онлайн-клубы часто делают такую акцию бессрочной: бонусные средства полагаются абсолютно всем посетителям сайта, которые решатся завести собственный аккаунт и внести депозит.

Игровые автоматы: есть, во что поиграть

Виртуальный зал всегда полон гаминаторов: пользователю предлагается выбрать любой для активной игры. Можно предпочесть бесплатную версию — тогда на кону будут стоять виртуальные кредиты, «игрушечная» валюта. Но можно предпочесть игру на деньги — тогда придется оперировать реальными финансами. В какие интересные слоты можно поиграть:

Pirate 2. Пират на собственном судне наслаждается одиночеством, но будет рад компании игрока. Нужно собирать комбинации из различных типов оружия для грабежа: старых пороховых пистолетов, острых ножей, ядер для пушек и традиционных пиратских крюков. В бонусном раунде предлагается в случайном порядке взрывать бочки с порохом.

Bananas go Bahamas. Бананы решили устроить знатный отдых на Багамских островах. Понадобилась компания других фруктов — зеленых арбузов, красной клубники, коричневых кокосов. Нужно собрать большой количество комбинаций из друзей банана. В качестве Scatter выступает туристический чемодан, который способен принести 45 бесплатных спинов!

Lucky Haunter. Пивной бар и его традиционная питейная атмосфера приветствуют игрока. В ячейках барабанов вы увидите банки и кружки с пивом, закуски, вино. В бонусном раунде предстоит сыграть в «Крышки» против дилера. Если сумеете отгадать расположение шарика под крышкой, а после — курицы под баранчиком, станете обладателем суперприза.

Получите и вы в Вулкан бонус за регистрацию — наверняка эта небольшая сумма поможет вам раскрепоститься. Поставьте на кон врученные средства — проиграть их будет нестрашно.

Как получить бонус за регистрацию новичку?

Если игрок еще не зарегистрирован в казино — он может получить такой бонус. Достаточно заполнить регистрационные поля, подтвердить контактную информацию, ввести промокод — и он становится обладателем бонусных средств. Если пользователь уже является владельцем аккаунта, можно попробовать завести второй ради получения аналогичных средств. Но администрация казино не рекомендует этого делать — это противоречит правилам сайта. Онлайн-казино проводит жесткую политику против потенциальных мошенников сайта, поэтому могут быть применены к такому аккаунту меры.