Мало кто знает, что даже хорошие прогнозы, наряду с качественным анализом, могут не принести игроку прибыль на дистанции. Даже верно предсказывая больше 50% исходов, клиенту букмекерской конторы сложно удерживать банк в плюсе. Все дело в коэффициентах, которые закладываются в события. На сайте https://odds.am можно ознакомиться с самыми актуальными котировками, а данный материал расскажет из чего они формируются.

Маржа

Для получения гарантированной прибыли с события, букмекер закладывает в коэффициент маржу. Благодаря этому, оператору ставок даже не обязательно знать, как закончится тот или иной матч. Чтобы понять, как это работает, достаточно рассмотреть пример с броском монеты.

Шанс выпадения орла и решки составляет 1 к 2, а в коэффициентах это выражается в 2.0 на каждый из исходов. Букмекер заложит маржу и выставит коэффициенты 1.9 на орла и решку, что при равном количестве ставок принесет доход в 5% от всех пари.

Архив

За длительное время у букмекерских контор накопились архивы коэффициентов. По этой причине, при открытии линии, они сверяются с предыдущими котировками, где принимали участие эти соперники. Цифры подвергаются изменениям в соответствии с актуальной ситуацией, но сильного перевеса от архивных не наблюдается. Факторы, которые учитываются в архивах:

— История очных противостояний;

— Место встречи (домашние команды ценятся лучше);

— Оценочная стоимость составов.

Если букмекер сильно отошел от архивов, выставив новую линию, можно ожидать небольшой откат к предыдущим значениям. Этим часто пользуются бетторы, стараясь поставить на наиболее выгодный коэффициент до того, как он изменится в пользу оператора ставок.

Прочие факторы

Безусловно, на формирование коэффициента влияет еще много других более мелких факторов. Все они в совокупности предопределяют то, какие котировки выставит букмекер. Сюда входят:

— Мотивация;

— Кондиции;

— Статистика;

— Результаты;

— Погода;

— График.

Вывод

Чтобы не терять прибыль на длительной дистанции, необходимо ставить по самым выгодным коэффициентам. Желательно завести аккаунт в нескольких букмекерских конторах, так как котировки между ними отличаются. Даже разница на 0.1 пункт в перспективе серьезна. Стоит понимать, как формируется линия. Букмекер может выставить неверные цифры, а потом откорректировать их, но выгодная ставка будет уже сделана.