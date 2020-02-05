Сегодня онлайн-консультациями уже никого не увидишь. С тех пор, как люди все больше изолируются от мира в силу различных катаклизм, помощь психолога онлайн – незаменимый вариант выхода из сложных и кризисных ситуаций. Психолог Ирина Ревякина считает, что такой вид консультирования клиентов ничем не отличается от живой встречи. Главное – мотивация клиента. Если человек готов разбираться в своих проблемах, не играет роли, какой вид общения он выбирает.

Спрос среди людей на такой вид консультаций усиливается с каждым днем. Человеку важна анонимность. Поэтому иногда клиенты хотят общаться в чате, без видео, особенно, когда это публичные люди. Всем страшно, а вдруг кто-то узнает, какие у них проблемы. Будет неудобно, стыдно и общество это всячески демонстрирует. Для тех, кто не боится, доступен вариант взаимодействия голосом и с видео. Такой вид помощи предполагает прослеживание реакций человека, когда он говорит, поиск неких закономерностей, что с ним происходит.

С какими вопросами обращаются к психологу? Ирина Ревякина утверждает, что темы самые распространенные. Например, как найти парня или девушку или что делать, если не получается создать семью? Большинство людей волнует поиск работы, страх ее потери, поиск своего места в социуме. Важны также отношения с родственниками, тещей, зятем, свекровью и т. д. Проблемы с детьми больше беспокоят молодых родителей. Они задаются вопросами: Как воспитывать? Когда поощрять, а когда наказывать?

Наиболее острые темы – это семейные кризисы и конфликты, особенно, когда пара прожила лет так 25 вместе. Отдельного внимания заслуживают темы, связанные с преодолением тревоги, депрессии, фобий, страхов. В некоторых случаях, возможно, понадобится помощь врача-психиатра, а люди к этому не готовы, поскольку по-прежнему боятся врачей. Не бойтесь помощи со стороны, иначе вы рискуете усугубить ситуацию и, не найти выхода, сойти с ума. А это очень печально.

Для того, чтобы преодолеть проблему может понадобиться не одна встреча, так говорят психологи. Но Ирина Ревякина уверенна, что 3 встречи – это минимум, который позволяет человеку разобраться в его проблеме и найти выход. Безусловно, все индивидуально. Для того, чтобы наметить цели и достичь результата необходимо какое-то время.

Таким образом, онлайн консультация позволяет пообщаться со специалистом, не зависимо от вашего места проживания, сэкономит время на дорогу, обеспечит сохранение записей во время общения либо переписки в чате, к которым вы можете обратиться в любое время. Кроме того, вы будете находиться в комфортных условиях (у себя дома), а значит, не будете испытывать напряжение от незнакомой обстановки.