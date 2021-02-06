Космические баталии в игровом автомате Multiplier Odyssey в казино Sol

Слот Multiplier Odyssey предлагает игроку поучаствовать в космическом сражении с инопланетными завоевателями. Игровое поле эмулятора состоит из стандартных пяти барабанов и имеет 15 активных линий выплат. Сегодня официальный сайт казино Sol предлагает сыграть в слот Multiplier Odyssey всем посетителям портала. Выигрышные комбинации формируются, начиная с трех одинаковых символов с левой стороны на правую. В эмуляторе можно активировать автоматический режим вращения барабанов. Также доступна турбо опция, ускоряющая игровой процесс. Стоит отметить и довольно высокий максимальный выигрышный множитель, который составляет Х50000 от суммы ставки игрока.

Специальные символы в игровом автомате Multiplier Odyssey

Символ wild (дикий) может выпадать на всех пяти барабанах. Он является универсальным знаком, поскольку может служить заменой практически любому другому символу, кроме остальных специальных знаков. Кроме того, чем больше диких символов задействовано в выигрышной комбинации, тем более высокий выигрыш получит гемблер.

Треугольные знаки являются символом сбора монет. Он может выпадать практически на всех барабанах. Исключением является лишь пятый барабан. Может принести дополнительные выигрыши.

Изображение космического корабля является бонусным знаком. Он активирует раунд бесплатных вращений.

Особые функции слота Multiplier Odyssey

В слоте не предусмотрено тематического бонусного этапа. Но есть раунд бесплатных вращений. Он активируется после выпадение минимум трех символов космического корабля. Чем больше картинок космического корабля выпадет на игровом поле, тем больше бесплатных вращений получит игрок.

На этапе бонусных вращений будут действовать дополнительные множители. Причем, сразу они будут неактивны. Но, в случаи, если игроку посчастливится увидеть выигрышную комбинацию, будет активирован первый множитель. После выпадение следующей выигрышной комбинации, станет доступным еще один множитель.

Также на этапе бесплатных вращений в игру добавляются особые знаки.

Цепь. Убирает с игрового поля самые низшие символы

Космический корабль. Увеличивает на 1 случайный множитель. А в случаи выпадение сразу трех космических кораблей, все активные множители игрока будут увеличены на 1.

Жизнь. Добавляет еще одно бонусное вращение.

Стоит отметить, что в слоте предусмотрена также покупка опции бесплатных вращений. За это придется заплатить Х70 от суммы ставки игрока.