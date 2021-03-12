В современном мире успех и продвижение по карьерной лестнице зависит во многом от самого человека, его уровня владения, как собственным языком, так и английским. На сегодняшний день английский язык занимает существенное место в жизни многих государственных и частных компаний, помогает безбарьерно общаться и путешествовать, узнавать множество интересных фактов от носителей языка.

Особенности проведения языковых курсов в школе английского языка LingvoMania

Чтобы выучить или просто подтянуть английский язык, необходимо получить квалифицированную помощь, которую без проблем предоставляет школа английского языка LingvoMania. Офис компании расположен в Казахстане (город Алматы). Школа английского языка практикует множество программ обучения, которые помогут в кротчайшие сроки по демократическим ценам научиться основам английского языка (грамматика, времена, артикли, пассивы и другие моменты), практиковать полученные знания с профессиональными учителями и носителями языка.

Компания LingvoMania предлагает несколько основных проверенных курсов, помогающих эффективно осваивать английский язык:

английский для начинающих (английский с нуля);

общий английский (для студентов);

английский для работы (всем, кого ждут частые поездки и командировки за границу);

подготовка к экзаменам (поступлению студента в магистратуру, сдача английского в КТЛ, НУ, ЕНТ, TOEFL, IELTS);

интенсивный курс английского языка.

Курсы английского языка от Лингвомани – эффективные уроки по приятной стоимости (2100 – 12800 тенге за час занятий). Занятия для удобства организовываются в разных вариациях, чтобы клиент сам подобрал для себя наиболее оптимальную форму обучения. Проходить курс можно, как онлайн (по Skype), так и очной формой обучения, посещая мини-группу (проводя индивидуальные занятия с квалифицированным преподавателем). Для удобства освоения материала занятия можно организовать не только в школе, но и на своей территории (например, в офисе или на дому).

Выгоды от обучения английскому языку в школе LingvoMania

Опытные преподаватели английского языка имеют множество наработок для эффективного взаимодействия с каждым учеником, вне зависимости от его возрастных особенностей. Занятия проходят интересно и захватывающе. Педагоги владеют навыками активизации памяти у деток и взрослых для лучшего освоения английского языка.

Перед тем, как записаться на курсы английского языка в школу Лингвомания, можно на официальном сайте https://lingvomania.kz/ пройти тест на определение уровня английского.

Обращаясь за изучением английского языка в школу LingvoMania, можно рассчитывать на множество выгод и преимуществ:

возможность подстроить свой график учебы или работы с занятиями английским языком;

уютный офис для очного обучения;

эффективность усвоения материала студентами языковых курсов;

LingvoMania – член LSA (Ассоциация Языковых Школ Казахстана). Опыт предоставления услуг – 8 лет;

наличие у преподавателей школы LingvoMania сертификатов CLIL, TKT, CELTA, TESOL.

О положительном эффекте изучения английского языка в школе LingvoMania говорят множество отзывов студентов. Благодарные ученики с радостью делятся своими впечатлениями от занятий и успехами в достижении цели – свободному владению английским, мотивируя других студентов обучаться с полной отдачей.