Лазерные граверы и 3d-технологии — выбор подходящей модели

Нанесение различных изображений на металл, а также точная резка и раскрой листов осуществляется, как правило, с помощью современного оборудования. Лазерный гравер используется все чаще для гравировки и резки.

Наиболее часто оборудование применяют при изготовлении сувениров и рекламных материалов.

Бейджики, вывески, элементы декора, брелки, сувениры, обработаны гравером с ЧПУ. С помощью станка делают гравировку на бокалах, стаканах, ножах и прочей металлической посуде.

Если для производства нужен лазерный гравер, маркер или резчик, его можно приобрести на сайте компании Топ3дшоп.

Как выбрать оборудование

Прежде всего нужно учитывать, какие задачи будут выполняться, используя лазер для гравировки по металлу. Инструмент наносит изображение за счет иттербиевого или волоконного излучателя. Он обрабатывает как плоскости, так и тела вращения. Минимальный символ, наносимый маркером — 0,05 на 0,05 мм. У граверов есть рабочие поля — от 100×100 до 600×600 мм и более. Например, модель Han`s Laser P5060 имеет мощность лазера от 30 до 150 Ватт и рабочее поле 600×500мм.

Что нужно учесть при покупке оборудования для 3d-технологии:

Мощность и тип лазера.

Размер рабочего поля.

Материал станка — металлический прослужит гораздо дольше пластикового.

Технология, по которой сделан направляющий ходовой рельс.

Скорость резки — это производительность.

Энергопотребление аппаратуры.

Минимальная ширина линии — насколько тонкую черту можно провести.

Некоторые станки ЧПУ в Top3dshop могут обрабатывать металл и пластик, а отдельные только один определенный материал. Обычно на производство покупают станок по металлу и еще один для обработки других материалов. Станок Raylogic Fiber 1530 Lux IPG 1500 имеет мощность лазера 1500 Ватт, рабочее поле 3000x1500x120 мм.

Выбор функционала

В обработке металлов 3d-технологии означают не только нанесение изображений на определенную глубину, но и возможность формировать трехмерную картинку. Для этого используются фрезерные станки. В этом случае рельеф также наносят с помощью мощного лазера. К подобному оборудованию относится 3d-фрезер Solidcraft CNC-6090 имеет три рабочие оси, поле 600x90x150 мм. Мощность шпинделя более 2 кВт. Аппарат может обрабатывать ПВХ, дерево, акрил, алюминий и медь. Станок оснащен USB-портом, что обеспечивает подключение к компьютеру напрямую.

Еще один важный параметр — наличие лицензионного программного обеспечения на русском языке у приобретаемого станка. Важно и умение работать с различными графическими форматами. 3D-технологии позволяют получить практически точную копию объемного изображения.