Любимые фильмы в шедеврах производителей игровых автоматов в Рокс казино

История создания игровых автоматов насчитывает более века. Удивительно, но и кинематограф по возрасту не отстает от слотов. И, естественно, такие эпохальные, без преувеличения, изобретения имеют точки соприкосновения, тем более, что оба они — из сферы развлечений. Так, можно вспомнить не один фильм, где фигурируют игровые автоматы.

Соответственно, при появлении в слотах Rox Casino тематической направленности сюжеты кинолент попали в объектив внимания производителей данных агрегатов. Причем популярность фильма заметно отражается на уровне востребованности соответствующего игрового автомата. Ничего необычного в этом нет — приятно созерцать любимого киногероя, открывая любимые игровые автоматы бесплатно. Ведь, кроме всего прочего, пользователям также доступны ознакомительные версии слотов.

Оперативно реагирующие на спрос производители игровых шедевров четко отслеживают уровень популярности произведений кинематографистов. И совершенно естественно появление таких игровых хитов как, например, Пиратский берег (Barbary Coast) от Betsoft по знаменитым Пиратам Карибского моря, Великий мастер (Great Master) от Novomatic по серии боевиков о кунг-фу, Бэтмен и Супермен от Playtech по нашумевшим одноименным кинолентам. Невозможно перечислить все удачные проекты разработчиков слотов, тесно переплетающиеся с кинематографом.

Игра престолов — игровой автомат в стиле фэнтези от одноименного сериала

Вряд ли нужно долго объяснять, насколько популярен сегодня сериал Игра престолов. Все возрастные категории со жгучим интересом наблюдают за удивительными приключениями героев на протяжении шести сезонов. Видеослот с одноименным названием был предоставлен на суд пользователей британским разработчиком Microgaming. Дизайн игрового автомата полностью выдержан в стиле, демонстрируемом в сериале. На фоне серых, коричневых тонов просматривается знаменитый трон. Автомат имеет 5 барабанов и 15 линий, выбирать которые нельзя. Выбрать можно только ставку. Таблица выплат наглядно демонстрирует конфигурацию линий.

Шокирующие опции видеослота Игра престолов

Все действия, происходящие на экране, оформлены атрибутами воюющих домов: Баратеонов, Ланнистеров, Старков и Таргариенов. Гербы выполняют роль старших символов, причем самый дорогой — герб дома Баратеонов. Младшие символы — A, K, Q, J. Скаттер выпадает в виде Железного трона, причем трон в различных сочетаниях дает фри-спины. Здесь есть нюансы: участнику процесса предлагается выбор из четырех гербов, каждый из которых имеет свой набор бонусов. Дальше — еще интересней — выбранный герб соответствующего дома на текущий раунд становится стоячим вайлдом.

Игра на удвоение также заинтриговывает пользователя своей необычностью. На экране появляется карта с четырьмя значками, на них названия — Трехглазый ворон (3 Eyed Raven), Белый ходок (White Walker), Лютоволк (Direwolf) и Дракон (Dragon). Орел и решка, возникающие перед изумленным взором игрока, дают возможность проверить свою интуицию. Если интуиция не подвела — значок преобразуется в мини-экран, на котором демонстрируется эпизод из фильма. Необычность игры вполне в духе самого сериала. Можно с уверенностью говорить о том, что слот — один из шедевров бренда Microgaming.