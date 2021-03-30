Мобильная версия букмекера Betwinner

Практически у каждой букмекерской конторы есть мобильная версия официального сайта, Betwinner – не исключение. Заключать пари на спорт гораздо удобнее с телефона, тем более ими пользуется больше 40% пользователей. Мобильная версия сайта позволяет заходить в БК, не скачивая при этом приложения. Однако, у нее есть, как преимущества, так и некоторые недостатки.

Основные отличия полной и мобильной версии сайта

Главный компонент, который необходим для каждого пользователя – функционал. В целом, мобильная и полная версия веб-ресурса схожи по возможностям, поэтому выделить отличия достаточно сложно. Основные функции мобильной и полной версии сайта:

Видеотрансляции;

Пополнение счета и вывод выигрышей;

Результаты ставок;

Матч-центр;

Бонусы;

Техническая поддержка пользователей.

На обеих версиях веб-ресурса есть также ставка в один клик, которая будет полезна для любителей лайвов. Так как котировки в этом режиме быстро меняются.

Работа мобильной версии

Прежде чем начинать делать ставки через мобильную версию букмекера, необходимо ознакомиться с ее функционалом поподробнее. И так, как работает Betwinner с телефона:

Стартовая страница. Игроку отображаются live спортивные события и линии. Попасть на главную страницу можно из любого раздела, кликнув на иконку дома, расположенного в правом верхнем углу. Линия. Переходить по разным видам спорта с мобильной версии можно через боковое меню. Над названиями конкретных соревнований расположен соответствующий логотип, облегчающий поиск. Выбирая матч, можно открыть «конструктор ставок», то есть купон, на котором есть статистика спортивного события. Live. В целом этот раздел ничем не отличим от прематча. Поиск. С его помощью можно быстро найти необходимый матч, написав его название. Купон. Его иконка есть на каждой странице, которую игрок открывает. Благодаря этому всегда можно проверить исходы, расположенные в конструкции. Кроме того, купон открывается в отдельном окне, что очень удобно. Регистрация. Процесс создания аккаунта через мобильную версию такой же, как и с компьютера. Нужно указать имя, дату рождения, придумать пароль и так далее. Кроме того, для владельцев смартфонов доступна верификация счета. Бонусы и акции. С мобильной версии клиентам БК доступна программа лояльности. При регистрации каждый игрок сможет воспользоваться бесплатной ставкой за депозит.

Следует отметить, что на мобильной версии слишком много функций. Из-за этого оформление может быть непривычно новичкам. Главное преимущества адаптивной версии официального сайта – удобство использования. Пользователь может заключать пари на спорт в любом месте, например, на работе, в дороге или лежа на диване дома.

Заключение

Мобильная версия позволяет клиентам букмекерской конторы Бетвиннер следить за спортивными событиями с большого экрана телевизора, а делать ставки с компактного телефона. Кроме того, со смартфона заключать пари намного быстрее. Он загружает страницы за несколько секунд, даже при слабом интернет подключении. Так как интерфейс мобильной версии сайта упрощен, поэтому не нагружает соединение.

Со смартфона намного проще переходить по разным разделам площадки, если сравнить ее с компьютерным ресурсом. Следует отметить, что в настройках букмекерской конторы можно включить облегченную версию сайта. Благодаря этому он начнет работать еще быстрее. Однако этот вариант больше подойдет пользователям, которые заключают пари с 3G интернета.