Женская футболка – универсальная одежда, которая должна быть в гардеробе каждой женщины. Она подходит практически под любой образ: с джинсами на повседневный выход, с брючным костюмом как тема в офис или даже с сарафаном на вечерний выход. На сегодняшний день можно найти футболку на любой вкус: длинную или короткую, цветную или белую, с рисунком и без него. Так, на сайте Фешн Герл есть возможность заказать женские футболки оптом мелкими или крупными партиями напрямую от производителя.

Преимуществом заказа является низкая цена (от 85 гривен). Мелкие партии считаются от 3-х единиц, крупные от 25-ти. Для изготовления этой одежды используются качественные материалы, вещь долговечна, не садится и не скатывается после стирки, не линяет и не выцветает.

Популярность футболок во многом определена их универсальностью и низкой цене. Купить футболки на сайте Фешн Герл можно по минимальной стоимости, выбрав подходящую для образа футболку из широкого ассортимента.

Ассортимент моделей:

футболки с принтами – изображения на футболках придают образу индивидуальность и завершённость, принты имеются на любой вкус;

однотонные футболки – базовая вещь гардероба, чёрная и белая футболка должны быть в любом гардеробе, по желанию можно приобрести и цветные (оранжевые, жёлтые, голубые и так далее);

футболки с надписями;

свободные летящие футболки – прекрасно дополнят образ с джинсами на повседневный выход;

приталенные футболки – подчеркнут фигуру.

Также на сайте интернет-магазина Fashion Girl можно заказать набор из 3-х разных футболок, выбранных по вашему желанию. В процессе изготовления изделий используются ткани самого высокого качества: хлопковые, вискозные, трикотажные. Они обладают крепостью, хорошо выдерживают стирки, не садятся, приятно прилегают к телу, не вызывают кожных аллергических реакций.

Интернет-магазин Fashion Girl подойдёт не только для индивидуальных заказов, но и для оптовой покупки футболок, например для собственного магазина, или для мероприятия. Компания существует на рынке товаров и услуг уже более 10 лет, за всё это время работники успели изучить спрос и вкусы молодых девушек. Это позволяет стабильно создавать модные трендовые коллекции с оригинальным дизайном.

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низкие цены на оптовые закупки;

возможность возврата в течение месяца;

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удобная система оплаты;

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