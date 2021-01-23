Можно ли строить асфальтовый завод в черте города

Если вы планируете приобрести асфальтобетонный завод, то вам наверняка интересно узнать о том, насколько экологично такое оборудование. Ведь от того, как работает асфальтосмесительная установка, зависит место ее расположения, эффективность работы и, как результат, прибыль вашего предприятия.

Есть ли вред от асфальтобетонного завода

Если мы говорим об установках старого образца, то ответ будет положительным: да, такое дорожное оборудование действительно наносит серьезный урон экологии региона, в которой оно установлено.

Впрочем, современная техника на порядок более безопасна, и вот почему:

Сейчас в Евросоюзе (да и во всем мире) действуют более строгие стандарты качества. Они направлены на то, чтобы сделать работу АБЗ более экологичной и безопасной. Если ваша дорожная машина не будет отвечать этим требованиям, то предприятие, работающее с такой техникой, не может рассчитывать на серьезные заказы. Клиенты просто сделают выбор в пользу более безопасных АСУ. Еще один важный момент: экологичность устройства напрямую связана с качеством выпускаемой смеси. Если допустить попадание в состав опасной для здоровья мелкой гранитной пыли, то это негативно повлияет на качество вашего продукта. Следовательно, добиться максимально чистой от пыли смеси — в интересах самих дорожников.

Современные технологии производства асфальта

Не будем лукавить: современный асфальтобетонный завод пока что не может полностью избавиться от вредных выбросов.

Тем не менее, ряд современных смесителей асфальтобетона достаточно успешно решает эту проблему.

Так, ведущий украинский производитель дорожного оборудования ЧАО Кредмаш разрабатывает эффективные модели, минимизирующие риск загрязнения окружающей среды:

Техника обеспечивает рассев и дозирование материалов на 5 и более фракций;

Внедрение новых горелок, расположенных в сушильном барабане, позволяет экономно расходовать топливо;

Система фильтрации отходящих газов позволяет работать с соблюдением всех стандартов безопасности. Что это дает дорожникам: асфальтобетонный завод ЧАО Кредмаш можно монтировать на расстоянии не менее 1 км. до жилых домов.

За снижение выбросов пыли в асфальтосмесительных установках Кредмаш отвечает новый современный агрегат пыли.

Узнать подробнее обо всех особенностях АБЗ Кредмаш, а также подобрать подходящую для ваших целей технику можно, связавшись с консультантами предприятия.