Можно ли в БК зарабатывать на ставках

Тема дополнительного заработка в наше время актуальна как никогда. Почти из каждого утюга нам рассказывают о том, что зарабатывать на своем хобби реально. И нужно лишь желание, чтобы это осуществить. Конечно, многим не хочется тратить время на достижение цели, а нужно все и сразу. Большинство каперов утверждают, что зарабатывать на ставках – легко и просто. Достаточно послушать их, и море денег вот-вот упадет на ваш счет. А так ли это? Действительно ли можно зарабатывать на ставках, или людей вводят в заблуждение? Давайте разберемся.

Реально ли зарабатывать в БК?

В последнее время рекламы букмекерских контор стало действительно больше. Рекламируют их все: звезды эстрады от Тимати до Игоря Крутого, футболисты от Александра Кержакова до Андрея Аршавина, а также авторитетные спортивные комментаторы от Константина Генича до Геннадия Черданцева. Конечно, смотря на них, доверия к компаниям появляется больше. Понятное дело, что сами они вряд ли пользуются услугами БК, но наверняка бы согласились на сотрудничество с теми, кто занимается обманом людей.

С другого бока рекламных баррикад находятся каперы. Их комментарии заполонили социальные сети, а в большей степени – Инстаграм. Какой бы популярный профиль ты ни открыл, будь то аккаунт певицы или новостного агентства, под каждой фотографией будет красоваться комментарий от человека, который хвастается своими неземными богатствами, и готов научить остальных их зарабатывать.

Кому же верить? Кого слушать, чтобы начать зарабатывать в букмекерских конторах? Ответ очень прост – себя. Только от вас зависит, сможете ли вы чего-то достичь через БК или нет. Букмекеры выступают в качестве одного из инструментов для инвестиций и дальнейшего извлечения прибыли. Только вашими инвестициями в этом случае будут не деньги, а, в первую очередь, знания и опыт.

Давайте по пунктам разберем, из чего состоит заработок в БК:

Доскональные знания в одной из спортивных ниш. Если вы увлекаетесь определенным видом спорта, например, футболом, вы должны знать абсолютно все, как минимум, о той лиге, за которой наблюдаете: какие команды играют в дивизионе, их состав, как играют все футболисты этих коллективов, какие проблемы существуют в клубе, кто травмирован, как выглядят сильные и слабые стороны игроков, ориентироваться в статистических данных. Таким образом составляется качественная аналитика, что помогает прогнозировать наиболее вероятные исходы матчей.

Если вы увлекаетесь определенным видом спорта, например, футболом, вы должны знать абсолютно все, как минимум, о той лиге, за которой наблюдаете: какие команды играют в дивизионе, их состав, как играют все футболисты этих коллективов, какие проблемы существуют в клубе, кто травмирован, как выглядят сильные и слабые стороны игроков, ориентироваться в статистических данных. Таким образом составляется качественная аналитика, что помогает прогнозировать наиболее вероятные исходы матчей. Знания беттинговой терминологии. Вы не сможете составить грамотный прогноз, если не будете разбираться, какие типы ставок существуют, как помогает вариативность исходов, а также как страховать свой купон, чтобы сократить риски проигрыша, но при этом не понизить значительно коэффициенты.

Вы не сможете составить грамотный прогноз, если не будете разбираться, какие типы ставок существуют, как помогает вариативность исходов, а также как страховать свой купон, чтобы сократить риски проигрыша, но при этом не понизить значительно коэффициенты. Умение контролировать себя и свой счет. Вы должны знать себя. Если вы склонны к разного рода зависимостям, то вам нужно отказаться от идеи регистрироваться в букмекерской конторе, иначе с большой вероятностью вы можете оказаться банкротом и влипнуть в долги. Золотое правило беттера – четкий контроль своего банка. Игроку следует руководствоваться при заключении пари заранее продуманным планом, а не импульсивными желаниями.

Вы должны знать себя. Если вы склонны к разного рода зависимостям, то вам нужно отказаться от идеи регистрироваться в букмекерской конторе, иначе с большой вероятностью вы можете оказаться банкротом и влипнуть в долги. Золотое правило беттера – четкий контроль своего банка. Игроку следует руководствоваться при заключении пари заранее продуманным планом, а не импульсивными желаниями. Иметь сумму денег, которую не жалко потерять. Да, ваши прогнозы не будут заходить постоянно, каким бы вы экспертом в области спорта и ставок ни были. Увы, случаются неудачи. У всех, без исключений. И чтобы это не стало для вас неприятным сюрпризом и не отбило желание дальше пытаться заработать в букмекерской конторе, вам нужно иметь сумму денег, которую не жалко проиграть. Вы не должны о ней думать, у вас ее будто нет. Тогда, в случае внезапной неудачи, вы не будете застигнуты врасплох.

Да, ваши прогнозы не будут заходить постоянно, каким бы вы экспертом в области спорта и ставок ни были. Увы, случаются неудачи. У всех, без исключений. И чтобы это не стало для вас неприятным сюрпризом и не отбило желание дальше пытаться заработать в букмекерской конторе, вам нужно иметь сумму денег, которую не жалко проиграть. Вы не должны о ней думать, у вас ее будто нет. Тогда, в случае внезапной неудачи, вы не будете застигнуты врасплох. Выбрать правильного букмекера. Отнеситесь к поиску букмекерской конторы ответственно. Изучите, по каким правилам работает компания, каким образом принимает платежи, насколько качественна линия и лайв, какого размера коэффициенты на события, сколько в меню представлено спортивных дисциплин, есть ли лицензия, а также, что предлагает БК для новых клиентов. Например, новый оператор спортивных ставок Пин ап предлагает новичкам приветственный бонус до 30 тысяч российских рублей. Почему бы не воспользоваться?

Как видите, возможность заработка в букмекерских конторах зависит от многих пунктов, и среди них слов «удача», «халява» и «быстро» нет. Поэтому задумайтесь, насколько вы готовы начать зарабатывать в БК.