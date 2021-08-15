Можно ли в БК зарабатывать на ставках

Тема дополнительного заработка в наше время актуальна как никогда. Почти из каждого утюга нам рассказывают о том, что зарабатывать на своем хобби реально. И нужно лишь желание, чтобы это осуществить. Конечно, многим не хочется тратить время на достижение цели, а нужно все и сразу. Большинство каперов утверждают, что зарабатывать на ставках – легко и просто. Достаточно послушать их, и море денег вот-вот упадет на ваш счет. А так ли это? Действительно ли можно зарабатывать на ставках, или людей вводят в заблуждение? Давайте разберемся.
Реально ли зарабатывать в БК?
В последнее время рекламы букмекерских контор стало действительно больше. Рекламируют их все: звезды эстрады от Тимати до Игоря Крутого, футболисты от Александра Кержакова до Андрея Аршавина, а также авторитетные спортивные комментаторы от Константина Генича до Геннадия Черданцева. Конечно, смотря на них, доверия к компаниям появляется больше. Понятное дело, что сами они вряд ли пользуются услугами БК, но наверняка бы согласились на сотрудничество с теми, кто занимается обманом людей.
С другого бока рекламных баррикад находятся каперы. Их комментарии заполонили социальные сети, а в большей степени – Инстаграм. Какой бы популярный профиль ты ни открыл, будь то аккаунт певицы или новостного агентства, под каждой фотографией будет красоваться комментарий от человека, который хвастается своими неземными богатствами, и готов научить остальных их зарабатывать.
Кому же верить? Кого слушать, чтобы начать зарабатывать в букмекерских конторах? Ответ очень прост – себя. Только от вас зависит, сможете ли вы чего-то достичь через БК или нет. Букмекеры выступают в качестве одного из инструментов для инвестиций и дальнейшего извлечения прибыли. Только вашими инвестициями в этом случае будут не деньги, а, в первую очередь, знания и опыт.
Давайте по пунктам разберем, из чего состоит заработок в БК:
- Доскональные знания в одной из спортивных ниш. Если вы увлекаетесь определенным видом спорта, например, футболом, вы должны знать абсолютно все, как минимум, о той лиге, за которой наблюдаете: какие команды играют в дивизионе, их состав, как играют все футболисты этих коллективов, какие проблемы существуют в клубе, кто травмирован, как выглядят сильные и слабые стороны игроков, ориентироваться в статистических данных. Таким образом составляется качественная аналитика, что помогает прогнозировать наиболее вероятные исходы матчей.
- Знания беттинговой терминологии. Вы не сможете составить грамотный прогноз, если не будете разбираться, какие типы ставок существуют, как помогает вариативность исходов, а также как страховать свой купон, чтобы сократить риски проигрыша, но при этом не понизить значительно коэффициенты.
- Умение контролировать себя и свой счет. Вы должны знать себя. Если вы склонны к разного рода зависимостям, то вам нужно отказаться от идеи регистрироваться в букмекерской конторе, иначе с большой вероятностью вы можете оказаться банкротом и влипнуть в долги. Золотое правило беттера – четкий контроль своего банка. Игроку следует руководствоваться при заключении пари заранее продуманным планом, а не импульсивными желаниями.
- Иметь сумму денег, которую не жалко потерять. Да, ваши прогнозы не будут заходить постоянно, каким бы вы экспертом в области спорта и ставок ни были. Увы, случаются неудачи. У всех, без исключений. И чтобы это не стало для вас неприятным сюрпризом и не отбило желание дальше пытаться заработать в букмекерской конторе, вам нужно иметь сумму денег, которую не жалко проиграть. Вы не должны о ней думать, у вас ее будто нет. Тогда, в случае внезапной неудачи, вы не будете застигнуты врасплох.
- Выбрать правильного букмекера. Отнеситесь к поиску букмекерской конторы ответственно. Изучите, по каким правилам работает компания, каким образом принимает платежи, насколько качественна линия и лайв, какого размера коэффициенты на события, сколько в меню представлено спортивных дисциплин, есть ли лицензия, а также, что предлагает БК для новых клиентов. Например, новый оператор спортивных ставок Пин ап предлагает новичкам приветственный бонус до 30 тысяч российских рублей. Почему бы не воспользоваться?
Как видите, возможность заработка в букмекерских конторах зависит от многих пунктов, и среди них слов «удача», «халява» и «быстро» нет. Поэтому задумайтесь, насколько вы готовы начать зарабатывать в БК.