На что обратить внимание при выборе квартиры для покупки

Покупка квартиры, важный и ответственный момент в жизни каждого человека. Поэтому перед тем, как осуществить выбор, необходимо учесть много разных моментов. Но в начале следует определиться, в каком доме вы предпочитаете иметь жилье – в новостройке или в жилом здании, построенном много лет назад. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.

Покупка квартиры в новом доме наделена рисками. И такое положение дел считается минусом в приобретении. Компании застройщики начинают реализовывать жилье, когда объект находится еще в процессе строительства. На самом деле человек платит деньги только за право на имущество, но и за такую услугу как оценка квартир. Такие квартиры можно купить по доступной цене, так как их стоимость обычно дешевле от 10% и более. К недостаткам так же относится несвоевременная сдача жилья в эксплуатацию. Сроки могут быть задержаны на год и более. Но и после того, как дом будет сдан, въезжать в него будет проблематично. Так как все будут делать ремонт и постоянный шум от строительного оборудования (например, дрели) не позволит нормально отдохнуть.

Из преимуществ квартир в новых зданиях стоит назвать современные планировки, использование при строительстве и отделочных работах, современных материалов, применение при работе инновационных технологий. Большое значение имеют коммуникационные системы, установленные из современных усовершенствованных материалов.

Чтобы избежать риска в приобретении жилья в новостройке, не стоит оформлять договор с посредниками или перекупщиками. Сотрудничать следует только с самой строительной компанией. При изучении документации, обращайте внимание на разрешение, выданное на проведение строительства.

При покупке вторичного жилья так же есть свои достоинства и недостатки, основным из которых является тот факт, что квартира не новая. Значит, нужно будет рассчитывать на замену коммуникационной и электропроводной системы. Если не сделать капитальный ремонт, понадобится постоянный уход за жильем. Помимо прочего вторичный дом охраняется только с помощью домофона, а сами подъезды желают иметь лучший вид. Кроме появления на стенах стареющего дома трещин, не стоит забывать о «истории» квартиры. Можно попасть на мошенников.

Если говорить о плюсах, то приобретая вторичное жилье, вы можете в него вселиться сразу после покупки. Так же коммунальные платежи в старых домах ниже, нежели в новых постройках.