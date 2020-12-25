Надежная пластиковая тара от завода-производителя

Компания «Таргетгруп» является поставщиком качественной пластиковой тары, что изготавливается на заводах Украины и в европейских странах. Вся выпускаемая продукция представлена на сайте https://target-group.com.ua/ и характеризуется безопасностью, экологичностью и функциональностью.

Виды выпускаемой продукции

Своим клиентам компания предлагает продукцию 3-х групп:

Поддон из пластика.

Пластиковая тара крупных габаритов.

Лотки и ящики из пластика.

Пластиковый поддон (паллет)

С помощью этого вида продукцию хранят и перемещают внутри складов, а также перевозят транспортом. После доставки в магазин продукция также хранится в этой таре в холодильной камере. Если товар перевозится в страны ЕС, то в соответствии с требованиями необходима именно такая тара. Деревянные изделия из гигиенических соображений в этих странах давно уже не используются.

Пластиковые паллеты используют в различных вариациях. Облегченный пластиковый поддон используется в основном для хранения на полу. Легкие поддоны на полозьях используют при экспортных перевозках.

Складской пластиковый лоток

В нем хранят мелкие детали, метизы, иные виды мелкоштучного товара. Кроме того, в строймагах используют стеллаж, на котором размещают пластиковую тару. Так продавцам гораздо легче работать. Помимо этого, экономится полезная площадь помещения.

Пластиковый ящик

В такой таре, например, хранят или перевозят автозапчасти, иные мелкие детали. Для их изготовления существует европейский автомобильный стандарт. Износостойкость ящиков повышают усиленным дном и ребрами жесткости. Кроме этого, существуют ящики серого цвета, что имеют гладкое дно. Они обладают всеми признаками универсальности.

Пластиковый контейнер крупных габаритов

Для его изготовления используют полимеры высокой прочности. Подобная тара устойчива к воздействию неблагоприятных внешних факторов и механическим повреждениям. Цельнолитой контейнер может иметь перфорационные отверстия для вентиляции. Также он изготовливается цельным изделием для перевозки полуфабрикатов.

Пластиковый пищевой ящик

В такой таре перевозят пищевые продукты либо фармацевтические препараты. Особую популярность такая тара имеет на предприятиях мясной и хлебопекарной отрасли промышленности. Обычно такие ящики оснащают эргономичными ручками.

Модульный ящик

В нем хранят мелкие детали. Идентификация товара облегчается за счет прозрачных выдвижных ячеек. Модульность достигается за счет сборки их в блоки. Кроме того, их можно установить на специальные стойки, имеющие вид конструктора.

Мусорный контейнер (бак)

При помощи такой тары осуществляется централизованный сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

Если кто-то заинтересовался подобной информацией, компания «Таргетгруп» готова проконсультировать клиента по всем вопросам, касающихся выпускаемой продукции.