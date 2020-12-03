ФК Ливерпуль не очень страдает от травм, прекрасно себя чувствует на поле и даже постепенно выкарабкивается из чудовищного графика боксинг-дэй. С одной стороны, все перечисленное говорит о том, что мерсисайдцы сегодня победят. С другой, будет наверняка сложно, ведь игра предстоит гостевая, да и Вулверхемптон демонстрирует характер почти с любым соперником.

Прекрасная роспись на эту игру наблюдается в БК Winline. Вот полный обзор на этого букмекера для тех, кто его не знает, если такие есть.

Сегодня обсудим сразу несколько прогнозов на эту игру. А уж какой из них выбрать и ставить ли вообще на эту встречу – решайте сами.

Что можно взять на игру Ливерпуля?

Во-первых, понятно, что Ливерпуль набрал монструозную форму еще в прошлом году. В этом феерия продолжается. Так, голы не пропускались в последних 7 матчах. При этом команда забивала, пусть иногда и делала это довольно обдуманно и осторожно, нередко всего по 1 голу за 90 минут. Забьют гол – и этого хватит. Это признак мастества.

Но по игре, конечно, хвататься за голову приходилось. Пусть Ливерпуль и обрушивал на соперников гораздо меньше атак, чем, скажем, в ноябре-декабре, когда был пик формы, опасные моменты все равно создавал исправно.

Последняя игра Ливерпуля и Вулверхемптона состоялась в конце декабря. Ливерпуль всего через три дня после выноса Лестера (та игра завершилась 4:0 в пользу мерсисайдцев) скромно взял три очка, выиграл в Вулверхемптона всего 1:0, да еще и на своем поле.

Сегодня мы предлагаем оттолкнуться от такой мысли. В недавней встрече этих команд, Ливерпуль играл дома, уверенно контролировал ход матча (63% владения), но ударил в сторону ворот всего 10 раз (из них 3 в створ). Но тогда, очень вероятно, все дело было в А)усталости и Б)оглядке на сложный календарь.

Когда Ливерпулю стало попроще, ситуация поменялась. Четыре дня назад мерсисайдцы уже меньше владели мячом (53%, но это не с кем-нибудь, а с МЮ), зато ударили 16 раз и 5 раз попали в створ. Выиграли при этом 2:0. Тенденция в сторону улучшения качества атаки налицо.

Смотрите, какую первую ставку мы на фоне этого хотим рассмотреть:

ИТБ2(2,0) за 2.45.

Возможно, тут присутствует серьезный риск. Об этом и сам коэффициент говорит. С другой стороны, на двух голах Ливерпуля будет возврат суммы ставки. Если же повезет, и мерсисайдцы накидают 3 и больше мячей, то зайдет коэффициент больше двух. В то же, что Ливерпуль не сможет забить хотя бы 1 гол не хочется верить вообще никак.

В противовес этому, кстати, можно рассмотреть индивидуальный тотал Вулверхемптона меньше 1.0 (лучше все же подстраховаться, а не брать рисковые «не забьет» за 2.30), так как Ливерпуль не пропускает уже 7 игр, да и вообще организовал классную оборону. Но такое событие оценивается всего в 1.50, что довольно хило.

Считаем, что еще один не менее привлекательный вариант на эту игру «обе забьют — нет». На это в Фонбет предлагается кэф 1.95, что тоже выглядит довольно неплохо. Шансы же на заход есть: Ливерпуль мало пропускает, а Вулверхемптон вряд ли пойдет вперед большими силами, даже несмотря на то, что играет дома. Риск пустить мешок мячей в таком случае слишком велик.

Также можно попробовать вариант с подстраховкой:

Ф2(-1) за 2.15.

Как мы уже не раз отмечали, больше всего шансов видится на победу гостей. Если она будет минимальной, то случится возврат. А если Ливерпулю повезет в атаках, то можно рассчитывать на превосходство в 2 и даже больше мячей. Потенциал у команды, безусловно, к этому располагает.

Выбранные пари:

ИТБ2(2,0) за 2.45;

Ф2(-1) за 2.15;

Обе забьют – нет за 1.95.

Источник: betru.ru — рейтинг букмекерских контор 2020-го года.