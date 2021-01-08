Металлопрокат широко используется практически во всех отраслях экономики: промышленность, строительство, транспорт, коммунальное хозяйство и т.д.
Любой вид металлопродукции напрямую с завода теперь можно заказать на сайте m-metal.com.ua у известной в Украине металлобазы ЗАВОД М-Металл – официального дистрибьютора ведущих мировых производителей.
Новинки ассортимента
У предприятия М-Металл более 5000 крупных партнеров по всей Украине. Организована быстрая доставка заказов по стране. В Киеве заказать металл стало удобнее. У предприятия свой автопарк, что гарантирует быструю доставку.
Представлен полный ассортимент всевозможных металлоконструкций:
- труба профильная, бесшовная, электросварная, стальная и др.;
- лист стальной, рифленый, ПВЛ просечно-вытяжной;
- арматура;
- круг стальной;
- швеллер;
- уголок;
- шестигранник и т.д.
Самый требовательный заказчик найдет все необходимое на сайте https://www.m-metal.com.ua/ в Киеве, где более 40 000 наименований товара. Можно купить недорого, а можно — на заказ эксклюзивно. Кроме того, можно заказать все услуги по работе с металлом, связанные с его эксплуатацией после изготовления.
Например — монтаж металлоконструкций, обшивка металлокаркаса и многое другое. Также квалифицированные мастера могут выполнить такие работы с металлом, как:
- резка стали ленточной пилой;
- рубка металлоконструкций на гильотине;
- лазерная резка металла;
- гибка труб, арматуры, листов;
- плазменная порезка стальных листов;
- сварочные и покрасочные работы порошковым методом;
- сверление отверстий в металле;
- оцинкование металлоконструкций методом холодного и горячего оцинкования и др.
М-Металл постоянно модернизирует и масштабирует производство, открывает региональные склады, что позволяет осуществлять доставку грузов дешево и соответственно влияет на цену для конечного потребителя. Доставка осуществляется в города: Вышгород, Академгородок, Белогородка, Борисполь, Бортничи, Боярка, Бровары, Буча, Бышев, Васильков, Вишенки, Ворзель, Вишневое, Глеваха, Гоголев, Гостомель, Демидов, Дымер, Зазимье, Ирпень, Коцюбинское, Малин, Обухов, Осокорки, Фастов.
Почему выгодно сотрудничать с заводом М-Металл?
Металлобаза является прямым производителем, поэтому цены на продукцию ниже, чем у конкурентов. Металлопрокат производится по ГОСТ стандартам. Надежность и качество подтверждается сертификатами. Профессионалы изготовят на современном оборудовании заказы по чертежам любой сложности и в любых объемах.