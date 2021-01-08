Металлопрокат широко используется практически во всех отраслях экономики: промышленность, строительство, транспорт, коммунальное хозяйство и т.д.

Любой вид металлопродукции напрямую с завода теперь можно заказать на сайте m-metal.com.ua у известной в Украине металлобазы ЗАВОД М-Металл – официального дистрибьютора ведущих мировых производителей.

Новинки ассортимента

У предприятия М-Металл более 5000 крупных партнеров по всей Украине. Организована быстрая доставка заказов по стране. В Киеве заказать металл стало удобнее. У предприятия свой автопарк, что гарантирует быструю доставку.

Представлен полный ассортимент всевозможных металлоконструкций:

труба профильная, бесшовная, электросварная, стальная и др.;

лист стальной, рифленый, ПВЛ просечно-вытяжной;

арматура;

круг стальной;

швеллер;

уголок;

шестигранник и т.д.

Самый требовательный заказчик найдет все необходимое на сайте https://www.m-metal.com.ua/ в Киеве, где более 40 000 наименований товара. Можно купить недорого, а можно — на заказ эксклюзивно. Кроме того, можно заказать все услуги по работе с металлом, связанные с его эксплуатацией после изготовления.

Например — монтаж металлоконструкций, обшивка металлокаркаса и многое другое. Также квалифицированные мастера могут выполнить такие работы с металлом, как:

резка стали ленточной пилой;

рубка металлоконструкций на гильотине;

лазерная резка металла;

гибка труб, арматуры, листов;

плазменная порезка стальных листов;

сварочные и покрасочные работы порошковым методом;

сверление отверстий в металле;

оцинкование металлоконструкций методом холодного и горячего оцинкования и др.

М-Металл постоянно модернизирует и масштабирует производство, открывает региональные склады, что позволяет осуществлять доставку грузов дешево и соответственно влияет на цену для конечного потребителя. Доставка осуществляется в города: Вышгород, Академгородок, Белогородка, Борисполь, Бортничи, Боярка, Бровары, Буча, Бышев, Васильков, Вишенки, Ворзель, Вишневое, Глеваха, Гоголев, Гостомель, Демидов, Дымер, Зазимье, Ирпень, Коцюбинское, Малин, Обухов, Осокорки, Фастов.

Почему выгодно сотрудничать с заводом М-Металл?

Металлобаза является прямым производителем, поэтому цены на продукцию ниже, чем у конкурентов. Металлопрокат производится по ГОСТ стандартам. Надежность и качество подтверждается сертификатами. Профессионалы изготовят на современном оборудовании заказы по чертежам любой сложности и в любых объемах.