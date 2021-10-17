Об ортопедическом матрасе замолвим словечко

Ортопедический матрас – самый важный и при этом самый привычный атрибут мебели спальной комнаты. Как правило, он рассматривается лишь как неотъемлемое приложение к кровати. Ну что может быть интересного в матрасе? Матрас – он и есть матрас!

Усовершенствования в конструкции матрасов не только положительно сказываются на здоровье и самочувствии, но и оказывают влияние на сферу межличностных взаимоотношений.

Встречаются такие консервативные покупатели, которых вообще невозможно убедить в том, что матрас матрасу рознь. Они сохраняют твердую убежденность, что ничего нового придумать уже нельзя, а значит – любые рассказы об удивительных свойствах матрасов не что иное, как ловкий рекламный трюк. Так ли это? Сделаем экскурс в недалекое прошлое, чтобы доказать обратное.

Пружинные модели, пришедшие на смену соломенным и ватным, получили широкое распространение в начале 20 века. На тот момент вряд ли кто-то задумывался об их ортопедических свойствах. Главное, что ортопедические матрасы на самых простых и примитивных блоках пружин оказались гораздо комфортнее для сна и отдыха, чем их предшественники.

Понятие «ортопедический матрас» появилось в обиходе гораздо позже. Как правило, стандартные варианты имели в качестве основы пружинный блок Bonnel, по праву считающийся классикой матрасного производства. Поролоновый слой в качестве наполнителя, красивый синтетический чехол – вот образ матраса, сохранившийся у многих с детства. Привлекательный внешний вид, желанное удобство, доступная стоимость – что еще нужно рядовому покупателю? Эти достоинства оттеняли собой короткий срок службы — мягкий слой довольно скоро продавливался, делая пружины ощутимыми, боковины деформировались. А также и другие несовершенства — низкую воздухопроницаемость, в результате которой создавалась благоприятная среда для развития микроорганизмов, грибков и пылевых клещей, и дискомфорт от накапливающихся на поверхности зарядов статического электричества.

К счастью, были и такие производственники, которые не остановились на достигнутом. Их стремление к мечте, вера в то, что возможно создать такой матрас, который будет не просто удобным, но и полезным, стало движущей силой прогресса. Проведение исследований в области здорового сна, изобретение блока независимых пружин, внедрение высококачественных натуральных и современных безопасных для здоровья и экологии искусственных наполнителей – все это превратило обыкновенный матрас в высокотехнологическое изделие с выраженными ортопедическими и анатомическими свойствами.