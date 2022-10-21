Об особенностях игровых автоматов

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Практика показывает, что особенно востребованными считаются игровые продукты с множителем. Они существуют с 1980 годов и в настоящее время занимают лидирующие позиции по популярности. Множитель предоставляет возможность геймеры выиграть призы, зависящие от числа монет. К примеру, если сделать ставку на одну монету, можно получить $10, а поставив две монеты в мультипликаторе, вы получите $20. Таким образом, если вы хотите выиграть крупные призы в онлайн слотах с множителем, вам придется ставить большие суммы цифровых монет.

При этом делать высокие ставки – это риск, потому что с такой ставкой приз можно не выиграть. Важно отдавать себе отчет в том, что множитель представляет собой цифровую игру, имеющую риски с предельными наградами.