Обзор бонусов казино «Буй»

«Буй» казино – игровой сайт с азартной тематикой, который появился в 2019 году. Несмотря на свой молодой возраст, клуб успел завоевать симпатию десятков тысяч игроков, и это неслучайно. Он имеет лицензию №1668/JAZ, выданную на Кюрасао, отличается наличием качественных слотов и щедрыми бонусами.

Обзор бонусной программы

Игровой клуб предлагает бонусную программу всем зарегистрированным пользователям. Ее преимуществом являются ежедневные индивидуальные предложения. Все виды бонусов «Буй» казино можно разбить на 3 категории:

Персональные. Доступны только одному участнику игры. Увидеть, какие бонусы ждут каждого игрока, можно в личном кабинете, в разделе «Персональные акции». Общие бонусы – это актуальные для всех пользователей сайта привилегии, доступные после осуществления одного из условий. Например, пополнение депозита или покупка билета в лотерее. Бонусы для новых пользователей. Ими можно воспользоваться только тем игрокам, которые зарегистрировались в системе не более 30 дней назад.

Пользоваться бонусами или нет, каждый игрок выбирает самостоятельно. Казино не принуждает в обязательном порядке использовать бесплатные спины или деньги, начисленные на бонусный счет. В ряде случаев активация бонуса не осуществляется, пока игрок сам не обратится в администрацию казино, чтобы воспользоваться привилегией. Если пользователь сайта не хочет использовать начисленные бесплатные вращения или бонусные баллы, он должен написать в службу поддержки.

Бонусы для новичков

Все новые игроки могут получить до 200% к размеру своего первого депозита от 20 долларов. Такой бонус казино «Буй» https://lalocomotionenfete.com/ дарит им за регистрацию в системе и пополнение баланса в течение 30 дней после создания аккаунта.

Размер бонуса для новичков ограничен: не более 200 долларов. Он не начисляется автоматически. Чтобы получить до 200% на свой счет, игрок должен активировать предложение в своем личном кабинете.

Лимитированные акции

В любое время года игровой клуб «Буй» проводит щедрые на выплаты акции, в которых игроки могут выиграть джекпот в размере до 2 000 000 евро. Чтобы узнать, какая акция действует на текущий момент, следует перейти в раздел «Промо» и ознакомиться с действующими предложениями.

Всего в игровом клубе «Буй» каждый день можно принимать участие минимум в 5 турнирах или лотереях, где выплачивают денежное вознаграждение по окончании соревнований. Чтобы испытать удачу, требуется выполнить условие, например, внести указанный депозит и приобрести билет.

Джекпот в каждой акции различается. Обычно его размер составляет 250 000 евро. Если игрок установил другую валюту (доллары, рубли), выплата осуществляется в выбранной пользователем валюте на его личный счет, в расчете на текущий курс.

Программа лояльности

В Booi Casino действует программа лояльности. В ней автоматически принимают участие все игроки, независимо от того, как давно они зарегистрировались в системе. Программа представляет собой распределение пользователей на 5 категорий, каждой из которых присваивается свой статус, дающие определенные привилегии.

При расчете статуса игрока учитываются его приходные операции за последние 30 дней. По окончании месячного периода статистика обнуляется. Чтобы постоянно получать повышенные бонусы от клуба, игрокам казино следует проявлять максимальную финансовую активность.

Обзор статусов программы лояльности Booi казино:

Wooden Lemur. Пополнение баланса – до 250 долларов, 4% потраченных средств возвращаются на счет. Silver Eagle. Потрачено 250-999 долларов. Казино возвращает 5% на баланс. Golden Alligator. Сумма месячного депозита – 1000-4999 долларов. Денежный кэшбек 5%. Platinum Elephant. Счет пополнен на 5000-9999 долларов. На баланс игрока возвращается 6%. Diamond Lion. Депозит – 10 000 долларов, возврат до 7%.

При регистрации и до внесения первого депозита на сумму не более 250 долларов игроку присваивается статус новичка – Wooden Lemur. Но если пользователь пополнил свой депозит на 1000 долларов, он получает больше привилегий, так как его статус вырастает до уровня Golden Alligator, и так далее. Начиная со статуса Golden Alligator, игроки могут участвовать в специальных акциях для привилегированных участников клуба.