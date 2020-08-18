Принято считать, что одноразовые перчатки используются в основном в медицинских учреждениях: при проведении первичного осмотра, процедур или операций. Однако это не так. Спрос на них есть и в косметологической сфере. В частности, в разнообразных салонах красоты. Ведь здесь мастер точно так же контактирует с клиентом, проводит какие-то манипуляции, использует различные составы. И поэтому важно иметь одноразовые перчатки, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта, предотвратить негативное воздействие агрессивных средств на кожный покров и исключить распространение опасных микроорганизмов.

Применение перчаток в салонах красоты

В подобных заведениях, как и в медицинских учреждениях, на первом месте строгие требования по гигиене и безопасности. Все рабочие поверхности, будь то массажные кресла и столы, столики для маникюра и педикюра, а также инструментарий должны регулярно дезинфицироваться и обрабатываться. Непосредственно при выполнении работ мастер должен защитить свои руки от внешних воздействий, снизить вероятность потенциального заражения при контакте. Для всего этого и используются одноразовые перчатки (http://shelesti.ru/odnorazovye-perchatki). Так как современная продукция изготавливается из разных материалов, что влияет на её параметры, то имеет место разделение по характеру использования. Например:

полиэтиленовые перчатки. Применяются для наиболее простых работ без серьёзного внешнего воздействия. Например, проведение влажной уборки, упаковка оборудования, приём товаров и т.д.;

латексные перчатки. За счёт минимальной толщины обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Благодаря этому, их используют непосредственно при проведении косметических процедур;

нитриловые перчатки. Высокая прочность и устойчивость к порезам или проколам, непроницаемость для бактерий и химических составов. Используются, когда нужно работать со сложным оборудованием или провести обработку рабочих поверхностей с применением агрессивных моющих средств;

виниловые перчатки. Многофункциональный аксессуар для выполнения различных работ в салоне.

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