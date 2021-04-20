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Как стать клиентом развлекательного портала

Каждый желающий может запускать игровые автоматы в платном и деморежиме. При выборе бесплатного варианта игры пользователю не нужно совершать никаких действий. Если вы решили выигрывать настоящие деньги, тогда должны предварительно получить статус клиента в онлайн-казино.

Стать постоянным клиентом можно при определенных условиях:

клиентский статус присваивается исключительно совершеннолетним геймерам;

пользователю необходимо заполнить анкету;

вся личная информация должна быть правдивой;

контактные данные — актуальными.

Администрация заведения отсеивает недобросовестных игроков и следит за возрастной категорией потенциальных клиентов. Если у руководства возникли к вам вопросы — аккаунт будет временно заблокирован до выяснения всех обстоятельств.

Отличительные особенности интернет-ресурса

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