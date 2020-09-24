Большинству современных интернет-пользователи хорошо известен рынок Форекс. Многие хотя бы раз, но сталкивались с этим термином, а некоторые уже давно активно торгуют на рынке и зарабатывают. Но, к сожалению, далеко не всем новичкам удаётся продвинуться в этом направлении, поэтому они разочаровываются и только единицы всё же добиваются поставленной ели. Чтобы не пополнить ряды разочарованных трейдеров, стоит заранее ознакомиться с особенностями рынка и нюансами торгов. Как же можно заработать на Форексе, далее рассмотрим более подробно. Перейдя на торговую платформу UTIP Mobile, можно узнать, как выгодно заработать.

На какой доход можно выйти?

Обороты торгов на валютных рынках растут с каждым годом и сегодня достигают триллионы долларов, поэтому никаких лимитов по заработку здесь нет, всё зависит от профессионализма трейдера. Торги на рынке доступны для всех желающих, поэтому на Форексе работают не только частные лица, но и многие крупные компании, желающие наращивать капитал.

Сам же заработок сводится к купле-продаже различных активов и к игре на разнице курсов. Трейдер покупает тот или иной актив и продаёт его дороже. Полученная в результате сделки разница остаётся ему, как заработок. На размеры прибыли влияют различные критерии. К примеру, сумма заработка зависит от изначальных вложений – депозита, который тратит трейдер на покупку актива. И чем больше он потратил, тем больше получает прибыль.

Влияет на результат и выработанная стратегия, которую использует трейдер, его предыдущий опыт в торгах. Часть дохода приходится отдавать самому посреднику, за возможность осуществления сделок. Но это нормальная практика, которую нужно учитывать при планировании. Зависит прибыль и от правильного выбора актива, который должен окупиться после приобретения.

Чтобы торговать с меньшим риском, специалисты рекомендуют скупать активы известных компаний, которые на рынке не первый год и стабильно работают. От таких сделок остаются в плюсе все, потому что каждый получает стабильный доход и может влиять на него.

В чём особенности Форекс?

Главный плюс рынка в том, что он никогда не закрывается на перерывы и выходные, поэтому доступен круглые сутки и можно торговать в любое время. Радует и высокая ликвидность рынка, который несмотря на все кризисы продолжает работать по сей день.

Чтобы начать торги, трейдеру достаточно небольшой суммы, которую можно увеличить в несколько раз всего за день. Это ещё один неоспоримый плюс рынка, который делает Форекс таким популярным. Трейдеры с разных стран активно осваивают навыки торгов и вырабатывают разные стратегии, чтобы стать успешными и неплохо зарабатывать.