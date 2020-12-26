Особенности спальни творческих людей

Комната творческого человека не должна быть скучной и обыденной, более того, хорошо если она полностью соответствует внутреннему миру ее жильца, расслабляет и одновременно вдохновляет.

Обычно работая над подобными проектами, дизайнеры следуют определенным правилам, используют постельные оттенки, а яркие цвета применяют для расстановки акцентов. При создании дизайна не стоит забывать о комфорте, который так же важен, как и внешний вид.

Выбор стиля для спальни

Непосредственные и экстравагантные личности не останутся равнодушными к стилю бохо, богемному интерьеру и эклектике. Сдержанным и уравновешенным людям стоит присмотреться к неоклассике и арт-деко.

Стиль-бохо. Одно из популярнейших направлений в последние годы, демонстрирует яркий характер и индивидуальность владельцев жилья. При его оформлении используются броские цвета и замысловатые узоры. Отдельное внимание уделяется деталям, создающим атмосферу уюта и комфорта.

Эклектика. Данный стиль характеризуется сочетанием разных стилей и направлений. Отделка в постельных тонах, необычная мебель, яркие предметы декора – все это создает гармоничный и неповторимый дизайн.

Богемный стиль. Интерьер выдержанный в богемном стиле демонстрирует утонченный вкус хозяев дома. Многочисленные декоративные элементы, роскошная мебель, люстры с вензелями, делают спальню уютной и комфортной.

Неоклассика. Этому стилю присущи простота, функциональность и сдержанность в деталях. Атмосфера неоклассической спальни настраивает на релаксацию и спокойное времяпрепровождение.

Арт-деко. Стиль арт-деко характеризуется мягкими плавными линиями, просматривающимися в отделке, предметах меблировки и других деталях. При оформлении комнаты дизайнеры отдают предпочтение нейтральным оттенкам.

Как вы видите, для некоторых стилей подойдет популярная кровать, для других – выбирать мебель стоит более вдумчиво.

Цветовое решение спальни

Выбор оттенков для оформления спальни во многом зависит от стилистического направления интерьера. Однако, важно помнить, что спальня – это то место где человек расслабляется и набирается сил, поэтому она должна быть выдержана в спокойных оттенках. Чтобы комната задавала настроение, не казалась обыденной и скучной, рекомендуется расставить несколько цветовых акцентов.

Для спальни творческого человека идеально подойдут: белые, серые, бежевые и золотистые оттенки. Они гармонично сочетаются со многими цветами, позволяя создать неповторимую обстановку. Не стоит ограничиваться монохромными вариантами интерьера, всегда можно добавить ярких красок и контрастных оттенков. Работая с цветом важно помнить о следующих правилах:

Все цвета в рамках одного интерьера должны принадлежать к единой температурной гамме теплых или холодных оттенков.

Если за основу берется темный насыщенный цвет, его необходимо сочетать с более светлыми, пастельными тонами.

Используя нейтральные оттенки, интерьер уравновешивают яркими и контрастными элементами.

Мебель для спальни творческого человека

При подборе мебели в спальню большинство людей руководствуются соображениями практичности и функциональности. Творческие люди на первое место ставят эстетическую составляющую. Неважно речь идет о шкафе, кровати или прикроватных столиках, каждый предмет обстановки должен быть неотъемлемой частью интерьера, его украшением.

Особое внимание следует уделить предметам декора. Они задают настроение и создают характер, делая дизайн комнаты уникальным. В творческой спальне гармонично смотрятся предметы искусства, подсвечники, зеркала, светильники, книги в красивых переплетах, и прочие аксессуары.

Оформляя интерьер для творческого человека, не нужно бояться экспериментировать, наоборот следует мыслить широко, расширяя границы привычного. Стандартная обстановка действует на таких людей угнетающе, им важно демонстрировать свою свободу не только творчеством, но и обстановкой в которой они живут.