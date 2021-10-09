Особенности выбора надувного матраса для сна

К сожалению, размеры современных квартир далеко не всегда позволяют устанавливать стационарные кровати. Тем не менее, существует отменная альтернатива – так называемые матрасы для сна. Еще несколько лет назад они были лишь у единиц, а в настоящее время они доступны для всех желающих.

Надувные матрацы для сна можно использовать не только в домашних условиях, но и на природе, так как он не требует ничего, кроме наличия насоса, который идет в комплекте. Такая кровать может легко поместиться небольшом мешочке, который можно легко засунуть на любую полку или в багажник. Даже самые недорогие матрасы со склада производителя достаточно долговечны, особенно если придерживаться всех условий эксплуатации. Их использование в походных условиях облегчает то, что их поверхность водонепроницаема, поэтому они не требуют дополнительной просушки или экстренной уборки даже при сильном ливне. Сохнет матрас очень быстро, и уже через 20-30 минут он снова готов к эксплуатации.

Как надуть матрас

Надуть такой матрац может даже ребенок, так как никаких усилий к этому прилагать не требуется – просто присоединить насос и нажать на кнопку. Насос сможет надуть матрас за несколько минут, которые можно потратить на вечерний туалет или разговор по телефону. Точная длительность надувания зависит от мощности насоса, который предлагается фирмой – производителем.

Особености и характеристики

Несомненным достоинством матрасов является то, что современные модели покрыты специальным вискозным покрытием, благодаря которому постельное белье не соскальзывает и не собирается «в гармошку». Каждый матрас создан с учетом потребностей спящего на нем человека, поэтому он максимально устойчив и устраняет любой дискомфорт. Большинство надувных вариантов даже нельзя отличить от самой мягкой перины, но они гораздо удобнее и менее требовательны.

В последнее время все большим спросом пользуются модели, которые учитывают проблемы опорно-двигательного аппарата, например, которые помогают при лечении или профилактике сколиоза или кифоза. На этом поприще уже достигнуты большие успехи, но прогресс постоянно идет вперед. Надувные варианты даже иногда используются больницами, которым не хватает мест для срочной госпитализации пациентов. Такие модели также смогли оценить и родственники больных, которые вынуждены постоянно находиться в лежачем положении, так как некоторые модели имеют специальную систему предостережения появления пролежней. Надувные матрасы для сна могут быть как односпальными, так и двуспальными, в зависимости от потребностей человека.