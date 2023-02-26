Особенности выбора сигаретных гильз для набивки табаком

Основной вопрос, возникающий у решившего отказаться от фабричных сигарет любителя покурить, – какой из табаков на развес выбрать? И тут на помощь приходит вебсайт развесного табака, со всем широким ассортиментом возможных предложений. Казалось бы, определившись, можно успокоиться. Но нет. За первым вопросом, встаёт следующий – в какие сигаретные гильзы забивать понравившийся табак? Ведь на рынке присутствует множество производителей такой продукции. И каждый предлагает по несколько её видов.

Производитель расходных материалов

Новичку, начавшему постигать искусство собственноручной набивки сигарет, не имеет смысла заострять внимание на наименование бренда. Максимум для чего нужно запомнить название, чтобы купить понравившиеся гильзы для сигарет посетив вебсайт снова. Впрочем, почитать реальные отзывы о производителях стоит. Это даст некоторую отправную точку для дальнейшего выбора.

Какой формат бывает

Форматы гильз соответствуют ассортименту продукции массового производства. Наиболее распространённый – King Size (длина 84 мм, диаметр 8 мм). Определённой популярностью пользуются варианты Slim (тонкие – диаметр 6,5 мм) и длинные (100 мм). Разнообразием размеров отличаются и фильтры. Как правило, это стандарт, имеющий длину в 15 мм. Встречаются и другие размеры, например: 20 и 25 мм.

На специализированных площадках обычно рекомендуют выбирать гильзы, соответствующие формату привычных для курильщика сортов магазинных сигарет. Однако лучше остановится на образцах близких к классике – диаметр 8 мм, с фильтром 20 мм. Дело в том, что основная масса машинок для набивки рассчитана именно на такой формат. Значит, работать с ними будет гораздо проще.

Папиросная бумага

При изготовлении гильз используют бумагу разной плотности. Эксперты табакокурения считают наилучшим выбором продукцию из тонкой бумаги. Такие сигареты легко раскуриваются и хорошо тлеют. К тому же, при горении такая бумага выделяет совсем немного сторонних запахов. Всё это верно. Но учиться делать сигареты лучше на более плотных гильзах. Они проще в обращении, что значительно снизит количество производимого новичком брака.

Ацетилцеллюлозный фильтр

А вот с каким фильтром купить сигаретные гильзы – дело вкуса. Лицам, привыкшим курить промышленную продукцию с обычным фильтром, имеет смысл его и использовать. Тем, кто сильно заботится об очистке вдыхаемого дыма, рекомендуется остановить свой выбор на вариантах с угольной фильтрацией, а любителям дополнительных вкусов подойдут ароматизированные.

Обусловленная стоимость

При выборе сигаретных гильз эксперты советуют присмотреться к продукции средней ценовой категории. Однако считать все дешёвые разновидности плохими – тоже нельзя. Ориентироваться в этом случае следует на собственный бюджет и свои предпочтения (исходя из советов выше), а впоследствии – уже на личный опыт.