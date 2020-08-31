Красивый балкон мечта многих людей, поэтому стоит заказать не только остекление его, но и обшивку. Чтобы выбрать исполнителя можно просто зайти на сайт www.alias.dp.ua/, и оставить заявку мастеру.

Компания Алиас-Днепр выполняет остекление балкона в Днепре под ключ. А также проводится наружная обшивка, внутренняя обшивка балкона. Установка рам и монтаж обшивки проводятся качественно и быстро, а цена приятно радует.

Выбирая балкон под ключ в Днепре, заходите на https://www.alias.dp.ua/balkony, и ознакомьтесь с материалами, из которых проводится установка. У каждого клиента есть выбор по материалам для изготовления балкона и обшивки.

Какие материалы предлагает компания

А именно:

Гофролист или ондулин для покрытия крыши, вариант без крыши, если есть балкон выше этажом;

Балкон с утеплителем и без утеплителя, то есть холодный вариант;

Отделка балкона изнутри: вагонка, дерево, ПВХ панели;

Шкаф на балкон — раздвижной, распашной, без шкафа;

Тип пола: ламинат, линолеум, без покрытия.

Словом у клиента есть возможность самому подбирать материалы для отделки, что позволит ему экономить бюджет или наоборот приобрести самые дорогие и качественные материалы на балкон.

В чем еще есть отличие выбора материалов для отделки балкона

Если ондулин очень экономичный материал для отделки крыши, служит долго, отличается хорошими шумопоглащающими свойствами, но гофролист обладает высокой пожаробезопасностью и является экологически чистым материалом. Поэтому тут придется решать клиенту, что его больше устраивает. Точно также балкон с утеплением и без. Без утепления балкон не особо удобен, ведь на нем нельзя отдыхать в холодное время года, он просто будет служить кладовкой для некоторых вещей. Утепленный балкон позволит увеличить жилплощадь, превратится в отличную зону отдыха или кабинет.

Шкаф на балкон необходим в том случае, если это лоджия и есть дополнительное место. На обычном балконе в хрущевке он будет только мешать. Покрытие на пол лучше постелить обязательно, но если денег немного, то выгоднее купить линолеум, а не ламинат. Причем покрытие пола подойдет только для утепленного балкона, на холодном оно прослужит недолго.

Французское остекление также не очень выгодный вариант, хотя смотрится красиво, поскольку в прохладное время оно не дает тепла квартире, и мыть стекла на таком балконе довольно сложно, а пачкаются они быстро.

Обращаться в компанию Алиас — Днепр выгодно, так как она предлагает доступные расценки, работу под ключ и гарантию результата. Поэтому тот, кто хочет идеальный балкон обратиться по адресу.