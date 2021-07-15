Перголы и маркизы: ключевые сходства и различия

Наиболее распространенной формой защиты зданий и летних площадок от солнца считаются перголы и маркизы. Они с одной стороны похожи, а с другой имеют конструктивные отличия. В основном перголы крупнее маркиз и благодаря этому способны покрыть большую площадь.

Основные отличительные критерии

Навесы типа пергол или маркизов не только укрощают здания, но и могут придать уникальный стиль, создать неповторимый экстерьер. На таких сооружениях можно разместить цветовые композиции или напечатать рекламную информацию.

В отличие от классических навесов перголы, как и маркизы, можно свернуть. В таком случае область освещения будет увеличена. Также модификация ткани позволяет уберегать конструкцию от порывов ветра или непогоды. Можно купить маркизу, оборудованные специальными датчиками, которые фиксируют начало дождя и ветра. Также есть модели с дистанционным управлением или с ручным управлением, что позволяет снизить стоимость навеса по сравнению с автоматическими моделями.

В отличие от выдвижного каркаса у маркиз, перголы имеют стационарный, устойчивый каркас. По форме перголы бывают:

горизонтальные;

с небольшим наклоном;

с ровным полотном

с декоративными складками

на прямых опорах

с изогнутыми конструкциями.

Для создания каркаса пергол используются алюминий либо древесина. В основном используется алюминий, так как он дешевле. Если же используется древесина хвойных пород, то такой навес выглядит впоследствии более респектабельным. При использовании дерева в работе его обязательно подвергают обработке специальными противогрибковыми средствами.

Маркизы же в основном бывают:

одинарными или двусторонними;

горизонтальными или вертикальными;

наклонными или закругленными.

Отдельными видами можно назвать специальными маркизы для витрин или зимнего сада.

В моделях с горизонтальной настройкой ткань может наматываться на вал, такой вид маркиз называется открытым, либо же оборудована специальная кассета, под которой скрывается тканевый материал.

При изготовлении большинства маркиз используется плотный акрил. Он может защитить площадку от солнца, но, к сожалению, не очень эффективен как защита от дождя.

А вот при изготовлении пергол применяется ткань из ПВХ. Такой материал обладает повышенной устойчивостью к ветру и ливню. При желании на перголы могут быть установлены специальный фальшпотолок, выполненный из маркизной ткани. Это улучшает внешний вид навеса. Из-за повышенной защиты от порывов ветра (до 50 м/сек) перголы более распространены в регионах с морским климатом. У маркиз же рабочий предел устойчивости против ветра – чуть более 13 м/сек.

В условия зимы перголы, как и маркизы, лучше сворачивать. Так как вес снежного покрова или обледенении может существенно повредить конструкцию.